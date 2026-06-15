В кадър: Русия подпали най-святото място в Украйна - Киево-Печерска лавра

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Русия удари катедралата "Успение Богородично" в манастирския комплекс "Киево-Печерска лавра" - обект на световното наследство на ЮНЕСКО и една от най-важните религиозни забележителности на Украйна. Корените ѝ датират отпреди почти 1000 години.

"Покривът на едно от най-святите места в християнския свят - катедралата "Успение Богородично" на Киево-Печерската лавра - гори", написа митрополит Епифаний, глава на Православната църква на Украйна, в "X".

Киево-Печерската лавра е основана през 11 век. Тя не е понасяла щети от военна атака от Втората световна война до пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщават от Meduza.

"Молим се за спасението на светиня от унищожение. Още едно руско престъпление срещу човечеството, срещу историята, срещу християнството", добави Епифани. "Какво още трябва да направи кремълският антихрист, за да може светът най-накрая да признае необходимостта от решителни действия за прекратяване на руския терор срещу Украйна и самите принципи на мира?"

Икони и реликви са били изнесени от територията на Лаврата, за да се спасят светите предмети от пламъците, съобщи епископ Авраамий. Ценните предмети са били спасени.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Путин "завинаги е вписал името си в списъка на най-бруталните варвари в историята". Украйна ще инициира "всички съответни процедури в рамките на ЮНЕСКО и други международни механизми", изисквайки "незабавен и адекватен отговор на този акт на държавно варварство", каза Сибиха.

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Основана през 11 век и състояща се от сложна мрежа от повърхностни и подземни църкви, "Киево-Печерска лавра" е основен духовен и културен център за много украинци и важно място за поклонение. В списъка си ЮНЕСКО описва комплекса като "шедьовър на украинското изкуство".

Според ЮНЕСКО, в пещерите през вековете са погребвани мощи на светци.

Унищожена е най-голямата колекция от филмови костюми на Украйна

Освен това, пожар е възникнал в сградата на Националния културен, художествен и музеен комплекс "Мистецки арсенал", разположен срещу Лаврата.

Атаката е довела и до пожар в Националното филмово студио "Довженко". Магазинът за костюми е бил повреден, а най-голямата и най-стара колекция от костюми в Украйна е била унищожена, според министъра на културата и вицепремиер по хуманитарната политика Татяна Бережная.

Според нея студиото е съдържало приблизително 100 000 костюма и три милиона бройки различни дрехи.