Руски военен кораб стреля по яхта под британски флаг в Ламанша

Руски военен кораб в Ламанша е произвел предупредителни изстрели на няколкостотин метра пред яхта под британски флаг, която изглежда е плавала по курс на сблъсък с него във вторник, твърди руското министерство на отбраната.

Яхтата не е съобщила за пострадали или щети и продължава пътуването си, съобщава CNN.

В изявлението на министерството се казва, че екипажът на руска фрегата е видял гражданската яхта "Bright Future“ и е заявил, че тя е "на опасен курс“, който би я довел в "непосредствена близост“ до военния кораб.

След няколко неотговорени опита за връзка с екипажа на яхтата по радиото, корабът е запазил курса си и руският екипаж е изстрелял сигнални ракети, за да привлече вниманието на кораба, според министерството на отбраната.

Руското министерство заяви, че плавателният съд е продължил "опасното си приближаване“ и след като се е отдалечила на близо 150 метра, командирът на руската фрегата "е решил да открие предупредителен огън по курса на кораба, използвайки стрелковото оръжие на кораба“. След това яхтата е променила курса си, за да се отдалечи от руския кораб, съобщи министерството.

"Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович“ е действал в строго съответствие с международните морски правила и е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на инцидент“, съобщи руското министерство на отбраната.

Говорител на британското министерство на отбраната заяви във вторник, че предупредителните изстрели не са били насочени към британския кораб, а са били "опит за предотвратяване на евентуален сблъсък“. Инцидентът се е случил на 32 километра южно от остров Уайт, извън териториалните води на Обединеното кралство.

Движението на руските военни кораби, докато преминават през Ламанша, най-натоварената корабна зона в света, се проследява рутинно от британските власти. Във вторник "Григорович“ е бил следен от HMS Mersey, патрулен кораб на Кралския флот, действащ в района по време на инцидента, каза говорителят.

Според източник от британското министерство на отбраната, руският кораб е сигнализирал на други кораби, че се носи по течението, вместо да маневрира с двигател, което според източника може да е направило руския кораб по-уязвим, което е довело до предупредителните изстрели. Смята се, че произведените изстрели са единични, а не автоматичен огън, добави източникът.

Инцидентът се случва два дни след като британските военни за първи път прехванаха петролен танкер, свързан с руския скрит флот в Ламанша, според британския премиер Киър Стармър. Длъжностните лица не свързват двете събития.