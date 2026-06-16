Стотици кораби и милиарди приходи: Как действа руският сенчест флот?

"Маринера" не изглежда като кораб, който лесно може да се скрие. Дължината му е 333 метра, което е колкото три футболни игрища. И има капацитет да превозва 281 000 тона, което е равно на 31 пъти теглото на Айфеловата кула. Това са два милиона барела петрол, или 318 милиона литра: колкото дневното производство на суров петрол в Норвегия и повече от това на Мексико или Катар.

И все пак е изчезнал от публичните системи за проследяване поне 20 пъти, на места, които не са толкова отдалечени като Азорските острови, Малакския проток – най-натовареният в света – или крайбрежието на Шри Ланка, точно в средата на морския път с най-голям трафик на цялата Земя, според Хосе Масиас, изследовател във вашингтонския think tank Център за международни и стратегически изследвания (CSIS). Освен това то е имало осем различни имена, откакто е започнало да плава преди 23 години, включително Bella-1, Timus, Neofit, Yannis, Zhiao Xu Shan, Seaways Mulan и Overseas Mulan.

"Маринера" е един от 1300 кораба, които съставят руския сенчест флот, който се занимава с транспортирането на суров нефт от тази страна – и, до тази година, от Венецуела и Иран – основно към Индия и Китай. Този флот не спира да расте от нахлуването на Русия в Украйна преди четири години, а падането на боливарианския режим във Венецуела и блокадата на Иран от САЩ изглежда не са забавили нейното разрастване, пише El Mundo.

Един от всеки пет петролни танкера оперира в сива зона на международното право.

Те се появяват и изчезват, сменят името си, корабособственика си, регистрационния си флаг. В свят, в който инвестиционните фондове използват сателитни изображения, за да разберат колко коли са паркирани на паркингите на супермаркетите и по този начин да могат да предскажат развитието на потреблението или хода на дадена дистрибуторска компания, гигантските кораби са потънали в вечна магия, в която се появяват и изчезват.

Гонсало Саиз Ераускин, експерт по руския сенчест флот в лондонския think tank RUSI (Кралски институт за обединени служби), оценява, че между 65% и 70% от всички руски износи на петрол се осъществяват чрез флотата-призрак на тази страна. Това означава около 3,5 милиона барела суров нефт дневно, т.е. почти толкова, колкото Иран или ОАЕ преди войната.

Провалът на Запада е очевиден.

И особено този на ЕС, който от нахлуването в Украйна насам започна – в началото с подкрепата и сътрудничеството на САЩ и няколко азиатски сили – най-голямата операция по налагане на санкции в историята срещу голяма енергийна сила – Русия. Москва избегна натиска, като създаде огромен флот от петролни танкери, които работят по правила, различни от тези на останалите кораби, плаващи по океана.

Иран, Венецуела, Либия и Северна Корея вече го правеха, макар и в по-малък мащаб. Сега Русия му придаде глобални измерения с помощта на Китай и Индия. Нито една от двете страни не е готова да плаща повече за суров петрол заради европейска война. Пекин освен това има обявен стратегически интерес Русия да спечели в Украйна.

На теория системата от санкции е проста: Западът – тоест Г-7, ЕС и Австралия – позволява руският петрол да продължи да циркулира, но само под максимална цена. Ако суровият петрол надхвърли този праг, пратката губи достъп до западната морска екосистема: финансиране, посредници и логистични услуги. И до нещо ключово: застрахователната система на Lloyd's в Лондон. В момента таванът е 44,10 долара за барел. Но Русия не продава петрола си на тази цена. Всъщност, в най-тежките моменти на войната в Иран руският суров петрол достигна цена от 126 долара.

Избягването на санкциите не е особено трудно. За да изчезне електронно един кораб, достатъчно е да изключи своята система за автоматична идентификация (AIS), която постоянно съобщава неговата позиция, скорост, име, дестинация и флаг и позволява на пристанища, брегова охрана, застрахователи, корабособственици и клиенти да знаят къде се намира. Друг път правят това, което се нарича spoofing: манипулират AIS, за да дадат фалшива локация. През последните години е имало дори случаи на петролни танкери, които официално са плавали на сушата.

Следва измамата с цените. Въпреки че официално много товари продължават да се декларират под тавана от 44,10 долара, на практика реалната цена е много по-висока, но законно се надува чрез транспортни разходи, посредници или паралелни споразумения.

Тук влизат в игра търговците. Става дума за гигантски компании, които, с изключение на австралийската Glencore, обикновено са базирани в Швейцария и не се търгуват на борсата. Тяхната мисия е да преместват физически барели от едно място на друго. А историята им е поредица от споразумения с мрачни личности, от Хомейни до Кадафи, заобикаляйки западни санкции и, понякога, правейки бизнес едновременно с противопоставящи се фракции в гражданска война, както се случи наскоро в Либия. Shell, ExxonMobil или Total са компании, които всички познаваме. Но никой не е чувал за Trafigura, Vitol или Gunvor, въпреки че те са почти толкова големи, колкото първите.

Ролята на търговците във фалшифицирането на документи за петрола, който прекосява моретата, е една от най-големите неизвестни на флотата-призрак. Саиз Ераускин признава, че е трудно да се разбере дали тези гиганти са сътрудничили на Русия. Но той също така отбелязва, че „през последните години се появиха голям брой търговски компании в райони като Персийския залив“, където има по-малко контрол отколкото на Запад върху транзакциите с Русия.

Офанзивата срещу сенчестия флот се води от така наречената NB8++,

коалиция от скандинавски, балтийски и европейски партньори – с Обединеното кралство сред най-активните – която координира санкции, морско разузнаване и инспекции за преследване на руските петролни танкери и която придобива централно значение в европейските усилия за борба с тази дейност.

Това е потенциално сериозна заплаха, защото Москва би могла да изпрати военните си кораби да охраняват петролните танкери. Освен това има непотвърдени информации, че някои петролни танкери превозват на борда си наемници от известната руска компания „Вагнер“, може би за да ги предпазят от все по-честите бордови проверки от европейски страни или просто за да превозят тези наемници до страни в Субсахарска Африка, където те подкрепят различни правителства. Към днешна дата европейските страни, почти изцяло скандинавските, са задържали 13 руски кораба от тази флота, включително един.

Но отговорността не лежи само върху Русия. Един пример: ЕС наложи санкции на 600 кораба, на които забрани предоставянето на каквито и да било услуги. Обединеното кралство е направило същото с тези 600 кораба. Но до миналата седмица – четири години и три месеца след нахлуването в Украйна, което предизвика тези санкции – Лондон не определи списъка с услугите, които неговите компании не могат да предоставят на тези кораби. Що се отнася до САЩ, те са наложили санкции само на 200 кораба. „Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, САЩ са предприели мерки само срещу венецуелската и иранската флоти от „призрачни кораби“, но не и срещу руската“, обяснява Саиз.

ЕС също носи отговорност. Около една четвърт от 3,5-те милиона барела, които пътуват с руския сенчест флот, се превозват в петролни танкери, собственост на гръцки корабособственици – общност, добре известна със способността си да поема рискове, да упражнява политическо влияние и да заобикаля закона по всички възможни начини, наследници на бизнес културата на най-известния от тях: Аристотел Онасис.

Според брифинг от ноември 2024 г. на Европейската парламентарна изследователска служба, термините сенчест флот, тъмен флот и сив флот нямат последователно определение и се използват взаимозаменяемо от журналисти и политици, което затруднява оценката на мащаба на явлението. През декември 2023 г. Международната морска организация (ММО) се съгласи на точно определение, в което се посочва, че тъмната флотилия или сенчестата флотилия са „кораби, които участват в незаконни операции с цел заобикаляне на санкции, избягване на спазването на разпоредбите за безопасност или опазване на околната среда, избягване на разходи за застраховка или участие в други незаконни дейности“.