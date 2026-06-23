Две момчета убиха трима съученици при стрелба във Филипините

Двама ученици откриха огън в гимназия в централната част на Филипините вчера, като убиха трима съученици и раниха най-малко 20 души, съобщи филипинската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Заподозрените, съответно на 14 и 15 години, бяха арестувани. Те, както и жертвите, са ученици на националната гимназия "Сан Хосе" в град Таклобан, където вчера сутринта се разигра трагедията, заяви регионалният началник на полицията - бригаден генерал Джейсън Капой.

Органите на реда съобщиха, че раните на 15 от 20-те пострадали са били причинени от изстрелите. Ученик, прострелян в главата, остава в болница. Петима са се контузили, докато са се опитвали да избягат през прозорец.

Повечето от простреляните ученици са момичета. На мястото на атаката полицията откри близо 40 гилзи.

Започна разследване за установяване на причините за стрелбата в държавната гимназия, в което учат над 1500 юноши.

Началникът на полицията уточни, че заподозрените за стрелбата, които са били близки приятели, са посочили в първите разпити, че са били подложени на тормоз в училището. Той не предостави повече подробности.

Извършителите не са имали съдебно минало. Единият от тях е взел 9-милиметровия пистолет, използван при атаката, от леля си, която работи като полицай. Срещу нея също беше започнато разследване. Другият заподозрян е използвал револвер от 38. калибър. Двамата са успели да внесат оръжията на територията на учебното заведение, защото на смяна е бил само един охранител, който е трябвало да следи за много входове.

"Заподозрените са нахлули в две стаи, защото, след като са открили огън в първата, учениците са се разпръснали и нападателите са започнали да преследват съучениците си в друга стая", посочи Капой пред репортери.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши разпореди да се направи задълбочено разследване на инцидента и призова силите на реда да засилят мерките за сигурност във всички училища, работни места и обществени пространства.

(БТА)