Ще спаси ли принудителната мобилизация военните усилия на Путин?

Плачещите жени сложиха ръце на капака на белия ван в отчаян опит да го спрат да се втурне в руски военен център. Вътре в превозното средство имаше членове на няколко семейства, събрани от военни офицери за изпращане във войната в Украйна.

"Знаем, че ги биете! Проклети да сте! Защо не ни дадете дори пет минути да се сбогуваме?", изкрещя една от жените на офицерите, според видео в социалните мрежи. "Няма нужда да плачете, просто се молете на Бог", бяха думите на един един от мъжете, преди вратата на ванa да се затръшне. Не беше ясно какво се е случило с тях.

Миналата седмица в Пенза, град с половин милион души, на 350 мили от Москва, неочаквано се появили офицери, придружени от неидентифицирани мъже с балаклави, съобщиха жители. Непотвърдени съобщения сочат, че им е било наредено да набират стотици нови военни на ден.

"Събират всички, спират коли и обществен транспорт, хващат мъже и ги отвеждат, за да подписват военни договори. Из целия град се случват нападения", каза местен жител пред "Идите Лесом" - което на английски означава "Изгубете се" или буквално "Минете през гората" - антивоенна организация в изгнание, която помага на руснаци да избягат от мобилизация. "Всички се обаждат един на друг, предупреждавайки ги да не пускат мъжете си навън. Касиер в търговски център се развика на някакъв човек, който работи там, да остане вътре и да не излиза навън да пуши, защото офицери наблюдавали сградата. Настъпи паника."

Действията на съвременната руска банда в Пенза породиха опасения, че президентът Путин планира да обяви нов кръг на национална мобилизация, за да подсили армията си в Украйна. Докато силите на Киев връщат войната в сърцето на Русия с мощни удари по Москва и други ключови градове, Кремъл изпитва затруднения с възстановяването на огромните си загуби на ожесточения фронт, казват западни и украински представители.

Мъж на име Роман написа във VK, руската версия на Facebook, че е избягал от военен комисар, като е скочил от прозорец на първия етаж.

"Биха ме, сплашиха ме и ме принудиха да подпиша военен договор. Отказах. След това ми донесоха подпечатан документ, в който се посочва, че съм изпратен като част от щурмова рота в Луганската народна република", разщаза той, използвайки името на Кремъл за окупираната област в Източна Украйна. "Казаха, че има автобус в 18:00 часа и че ще тръгна с него."

Иван Чувиляев, говорител на "Get Lost", заяви, че полицаи в града също принуждават мъжете да се записват за войната.

"Това е промяна в тактиката. В миналото ченгетата хващаха хората безразборно, отвеждаха ги във военната служба, където бяха притискани и заплашвани да подпишат договори. Сега заплахата е прехвърлена на полицията. Очевидно е, че това е само началото на някаква голяма кампания", споредя той пред The Times.

По думите му полицията и офицерите съсредоточават усилията си върху тези, които той нарича "социално уязвими", като мигранти, хора с дългове за издръжка и алкохолици.

Друг видеозапис показва, че ветеран от войната, който е останал без двата крака, размахва голям нож, прогонвайки полицаи, които са събирали млади мъже.

"Взимате деца от майка им! Отидете на майната си", извика той. Не е ясно как е завършил инцидентът.

Путин ще се нуждае от приток на свежа кръв за войната, ако иска да постигне целта си да завземе целия Донецки регион в Източна Украйна

Около 352 000 руски войници са загинали за повече от четири години война, според Mediazona, руски опозиционен уебсайт, и BBC Русия. Британското разузнаване съобщава, че броят на загиналите е почти половин милион.

В Украйна, където доброволците, които са се явили да се бият през 2022 г., са или мъртви, ранени, или изтощени, мобилизацията също провокира напрежение, като редовно има ожесточени сблъсъци между наборни офицери и цивилни. Видеоклипове, които уж показват украински наборни офицери, опитващи се да вербуват мъже от улицата, редовно се споделят от руски пропагандатори. С население около четири пъти по-голямо, Русия очевидно разчита, че Украйна в крайна сметка ще остане без годни за военна служба мъже, които да удържат фронта.

И все пак нов кръг на мобилизация би бил рискован за Путин. Единственият предишен кръг от септември 2022 г. предизвика масово напускане на Русия, като около 700 000 души са се опитали да мигрират, според Forbes - цифра, еквивалентна на броя на руските войски, които в момента се намират в Украйна. Москва призна, че цифрата включва най-малко 100 000 IT специалисти, докато много други са сред най-образованите хора в страната.

Това почти сигурно би довело и до нов спад в рейтингите на одобрение за Путин, които се понижиха от 77% през декември до 65% през април, най-ниското ниво, откакто той нареди танкове да влязат в Украйна през 2022 г., според Vtsiom, държавната социологическа агенция. Въпреки че повечето западни лидери биха завидели на подобни числа, тези цифри биха били проблем за Кремъл, предвид контрола му върху националните медии и липсата на истинска опозиция в страната. Рейтингите на Путин се покачиха до 68%, след като Vtsiom включи интервюта от врата на врата, вместо само телефонни анкети.

Активисти за правата на човека и опозиционни фигури в изгнание обаче казват, че може и да не се наложи Путин официално да обявява нов кръг на мобилизация, за да подсили армията си.

"Тайната мобилизация продължава през последните четири години. Това е като вирус, който променя формата си и се адаптира към променящите се условия", отбеляза Чувиляев.

Въпреки че голям брой мъже са се записали във войната, за да печелят заплати, променящи живота им, и големи еднократни плащания, други са се присъединили, за да избегнат наказателно преследване съгласно нови закони, които позволяват заличаване на обвинения, включително за убийство, в замяна на военна служба. Други са били подложени на натиск, използвайки същите тактики, както в Пенза.

Има и съобщения, че млади наборници, на които законът не позволява да бъдат изпращани в бой, са били подложени на мъчения, глад и лишаване от сън в опит да бъдат принудени да подпишат военни договори.

"Те са принудени да стоят на пост в продължение на три до четири дни, носейки бронежилетки, без никаква възможност да седнат или да се хранят", разказа източник пред Get Lost.

И все пак случващото се в Пенза предизвика безпокойство в цяла Русия, че Кремъл може би планира по-мащабна кампания

В района на Волгоград, властите заявиха в петък, че провеждат обучения за представители на редица други руски региони, както и на Крим и окупираната Източна Украйна, за това как да се извършва мобилизация. Съобщението, публикувано на уебсайта на местната администрация, по-късно беше премахнато.

Организацията на обединените нации заяви миналата година, че 50 000 руски войници са дезертирали от началото на войната. Тези, които отказват да се бият, са подложени на "побоища, глад и смъртни заплахи", се казва в съобщението. Други са били хвърляни голи в ями и принуждавани да се бият помежду си до смърт, според видеоклипове в социалните медии.

Въпреки това, строгите нови визови правила за руснаци, въведени от европейските страни в началото на войната, означават, че дезертьорите се затрудняват да намерят убежище на Запад. Някои от избягалите в бившите съветски републики са били отвлечени от агентите на Кремъл и върнати в Русия. Други руснаци, които са търсили безопасно убежище в Съединените щати, защото са били против войната, са били депортирани обратно в Москва от администрацията на Тръмп.

В Бурятия, беден регион близо до Монголия, който е преживял непропорционално голям дял от военните загуби, местните жители също казват, че тайната мобилизация е редовно явление. По думите им всеки, обвинен дори в дребни престъпления, автоматично е изправен пред натиск да се отправи на фронта.

Александра Гармажапова, ръководител на фондация "Свободна Бурятия", опозиционна група в изгнание, заяви, че най-малко 4981 души от региона са загинали в Украйна. От тях 169 са били под 20 години, каза тя.

"Моят роднина беше принуден да подпише военен договор от полицията, когато току-що беше навършил 18 години, под заплаха от наказателно преследване", каза местен жител. "Той почина в Украйна само месец по-късно."