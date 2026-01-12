IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски отново удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

Без гаранции за сигурност войната няма да приключи, категоричен е президентът

12.01.2026 | 23:50 ч.
Справка с сайта на Върховната рада показва, че украинският президент Володимир Зеленски е внесъл за разглеждане законопроекти за удължаване на военното положение и мобилизацията в страната.

Според законопроекта, военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна продължават от 3 февруари 2026 г. за още 90 дни.

Президентът на Украйна подчерта, че войната с Русия няма да приключи, докато Украйна не получи ефективни гаранции за сигурност, а до този момент е невъзможно и прекратяването на военното положение.

На въпроса дали е възможно отмяната на военното положение по време на примирие, президентът отговори, че най-важно е войната да приключи окончателно и едва след това да приключи и действието на военното положение.

“Приключването на военното положение ще бъде в момента, когато в Украйна се появят гаранции за сигурност. Без тях войната няма да приключи, ние няма да можем да признаем, че тя е приключила, защото може да има риск от повторна агресия“, каза още Зеленски.

Украйна мобилизация военно положение война Володимир Зеленски Върховна рада указ
