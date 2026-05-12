Лукашенко: Беларус ще проведе целенасочена мобилизация

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е необходимо да продължи подготовката на беларуската армия за потенциална война, въпреки че би искал да я избегне, предава ТАСС.

На 16 януари по указание на президента започна мащабна внезапна проверка на беларуските въоръжени сили. На 26 януари министърът на отбраната Виктор Хренин обяви, че въоръжените сили също са започнали проверка на бойната готовност на формированията и военните части. На 13 март секретарят на Съвета за сигурност на републиката Александър Волфович обяви, че изпълнението на внезапната проверка на беларуските въоръжени сили е приключило.

"Освен това, както обещах, ще мобилизираме избирателно части, за да ги подготвим за война. Ако Бог е дал, можем да я избегнем", цитира го информационната агенция БелТА.

Беларуският лидер се надява, че работата по отстраняване и коригиране на установените по време на проверката недостатъци няма да бъде завършена:

"Много се надявам този процес да не бъде завършен, че армейското ръководство, и особено министърът, ще обърнат най-голямо внимание на недостатъците, разкрити от тази проверка."