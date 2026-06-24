Произведени в САЩ ракети "Ръждясал кинжал" поразиха руски завод

На 22 юни три ракети удариха руския завод за полупроводникови устройства във Воронеж, нанасяйки сериозни щети на съоръжението, което произвежда системи за насочване за ракети Х-101 и други. Според докладите при атаката са били използвани новите ракети AGM-188A "Ръждясал кинжал", разработени в САЩ и бързо предоставени на Украйна. Тези моторни планиращи бомби имат обсег над 285 мили, разполагат с усъвършенствани способности за противодействие на заглушаването и струват по 246 000 долара всяка. Те позволяват на украинските изтребители F-16 да нанасят удари по цели, намиращи се дълбоко в територията на противника, като същевременно остават в безопасност. Междувременно Украйна също е разработила своя собствена 500-паундова планираща бомба само за 17 месеца, предназначена за съвременна война и потенциално по-достъпна, което предполага бъдещо разчитане на местно производство.

В понеделник, 22-ри юни, три ракети се забиха в завода за полупроводникови устройства във Воронеж, Русия, на около 120 мили от границата с Украйна. Руски видеозаписи от атаката показват ударите на ракетите, експлозиите и сградата, която след това гори бурно, пише Forbes.

Щетите са сериозни и чувствителното оборудване в завода за производство на силициеви чипове, което е уязвимо на удари, вибрации и прах, не може да е оцеляло. Макар и по-малко зрелищна от атаката срещу рафинерията в Москва, тази атака има пряк военен ефект, тъй като заводът произвежда системи за насочване за руската ракета Х-101 и други, използвани при атаките срещу Украйна.

Поредният успех за украинските удари с дълъг обсег. Руски доклади сочат, че той е бил извършен с новите ракети AGM-188A "Ръждясал кинжал", доставени от САЩ. Те бяха разработени от САЩ за Украйна с феноменална бързина. Но "Ръждясал кинжал" може скоро да бъде засенчен от друго оръжие.

The dramatic moments of impact of three missiles on the JSC "VZPP-S" (Voronezh Semiconductor Devices Plant) in Voronezh, Russia.

This facility makes (or made) semiconductors and other electronic devices for weapons such as the Kh-101 cruise missile. https://t.co/EMqDRWUTid pic.twitter.com/guP8yIrC19 — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) June 23, 2026

"Ръждясал кинжал" е разработен в рамките на програмата на ВВС на САЩ Extended Range Attack Munition (ERAM).

Целта беше бързото въвеждане в експлоатация на евтино оръжие с голям обсег за изтребителите F-16, с размери и форма като бомбата Mk82 от 500 паунда. Въпреки че оръжието ще се използва от американските въоръжени сили, основната цел беше то да бъде изнесено за Украйна. Произвежда се от базираната в Калифорния компания Zone 5, която наскоро беше придобита от норвежката мултинационална компания за ракети Kongsberg.

Увеличаването на обхвата на авиационните боеприпаси е добре утвърден процес. Добавете разгъващи се крила към управляема бомба и тя се превръща в плаваща бомба, способна да поразява прецизни цели на по-големи разстояния, както в комплекта за допълнителни крила JDAM-ER на Boeing. Плаващите бомби КАБ са основен елемент от руските фронтови сили и се използват като свръхтежка артилерия за атакуване на гори и сгради.

Добавете двигател и планерната бомба с двигател има още по-голям обсег, както при комплекта JDAM LR на "Боинг", и може да се каже, че оръжието вече е крилата ракета, а не бомба. Така или иначе, "Ръждясал кинжал" има крила и турбореактивен двигател PBS TJ80, което ѝ осигурява обсег от над 285 мили при скорост над 460 мили в час.

След като JDAM и други GPS-насочвани боеприпаси се провалиха поради руско заглушаване, "Ръждясал кинжал" разполага с усъвършенствано оборудване за противодействие на заглушаването и вероятно с резервна оптична навигационна система.

Темпото на разработката е впечатляващо по стандартите на индустрията. Въздушните сили публикуваха първоначалната „покана за представяне на оферти“ през януари 2024 г., а програмата стартира едва през октомври, като договорите бяха възложени само четири месеца по-късно. Първият полет се състоя четири месеца след това, а тестовете с бойно оръжие във военновъздушната база „Еглин“ се проведоха през януари 2026 г.

След това трябваше да последват допълнителни изпитания и ограничено производство, като първата партида от 10 ракети "Ръждясал кинжал" трябваше да бъде доставена в Украйна едва през октомври тази година. В началото на юни обаче руснаците иззеха това, което смятаха за компоненти от ракета "Ръждясал кинжал". Анализът на видеозаписите показа, че тя е била използвана за атака срещу завода във Воронеж. Изглежда, че по-малко от осемнадесет месеца след първия полет ракетата вече е в действие и нанася щети.

Footage showing Ukrainian MiG-29 aircraft using domestically produced “Vyrivniuvach” guided aerial bombs against Russian positions. Ukraine previously said the 250 kg warhead weapon had completed testing and was ready for combat use. #Ukraine pic.twitter.com/iuyjOykdna — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2026

Въпреки това мащабът и цената са относителни понятия. В елитарния свят на американските ракетни поръчки покупката от Украйна на 3 550 ракети "Ръждясал кинжал" за 825 милиона долара представлява голяма поръчка на ниска цена.

Това се равнява на 246 000 долара на ракета. Това със сигурност е достъпна цена според стандартите за западните крилати ракети; изстрелваната от въздуха ракета Storm Shadow, произведена във Великобритания, струва приблизително десет пъти повече, а бяха доставени само няколко бройки. Има много примери за по-скъпо оборудване в настоящия бюджет на Министерството на отбраната.

Но според украинските стандарти "Ръждясал кинжал" е скъпа. Атакуващите дронове FP-1, използвани при атаката срещу рафинерията в Москва, носеха 130-паундови бойни глави с обсег над 900 мили и струваха едва 55 000 долара всеки. А те се произвеждат с темп от над 3 000 на месец.

Предимството обаче е, че оръжията, пренасяни от самолети, могат да нанасят удари много по-бързо, което оставя по-малко време на отбранителните системи да реагират и дава по-голям шанс за пробив.

Миналият месец украинският министър на отбраната Михаил Федоров обяви, че страната е разработила своя собствена планерна бомба. И сега тя вече се използва. Федоров казва, че разработката е отнела само 17 месеца и че уникалният дизайн „е създаден с оглед на реалностите на съвременната война“, което вероятно отново означава оптична или друга система за насочване, която може да функционира при заглушаване на GPS сигнала.

Цената не е известна, но украинските системи обикновено са по-достъпни от американските им аналози.