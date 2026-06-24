Путин готви нова вълна от мобилизация за армията, иска да се бие още две-три години

Руските власти обсъждат възможността за нова мобилизация за попълване на армията, воюваща в Украйна, след изборите за Държавна дума, насрочени за септември, съобщават от "Важные истории", позовавайки се на източници в местните военни комисии, както и на събеседници, близки до Кремъл и ФСБ.

Подготовката за масово набиране на персонал в армията, според един от тях, тече от няколко месеца, но официално това, което се планира, "никога няма да се нарече мобилизация".

"От октомври армията ще бъде готова да приеме десетки хиляди хора за ускорено обучение на полигони и "да ги разпредели в действащи войски" на партиди", твърди източник, който координира набирането на персонал по договор в една от държавните корпорации.

Според него фронтът "постоянно се оплаква от остър недостиг на личен състав" и на отговорните за попълването на армията е поставена задачата да "се подготвят".

"Все още не е взето окончателно решение по този въпрос", подчертава източникът, близък до вътрешнополитическия блок на президентската администрация. "Нещата не вървят съвсем по план. И хората, участващи в този процес, са започнали да намират креативни решения."

Според източника, мобилизацията може да се проведе през есента на 2026 г., след изборите. Друг източник, близък до президентската администрация, е запознат с "различни планове за действие относно попълването на армията".

"Има различни сценарии и мобилизацията е един от тях", подчертава той.

Притокът на войници по договор, привлечени на фронта с многомилионни бонуси от Министерството на отбраната, намалява

През първото тримесечие той е спаднал до 800-1000 души на ден и според оценки на западните разузнавателни служби вече не покрива загубите на фронта.

Темпът на набиране на персонал в Москва е намалял почти наполовина: 1708 души през април, 1378 през май, с хиляда по-малко от миналата година, каза източник от кметството.

"Сякаш ни свършиха хората", казва пред Verstka един от мобилизираните преди това.

Според него полкът му е в най-добрия случай на 40% пълен, а новопристигналите войници "не са способни да се бият".

"Взимат едни от затвора, други от улицата. Те са скитници в истинския смисъл на думата. Престъпници, които освен това вече са в толкова напреднала възраст и имат толкова тежки заболявания, че едва могат да стоят на краката си", оплаква се той.

Причините за нова мобилизация са изобилни, казва източник, близък до Кремъл:

"Провалът на настъплението, загубата на инициатива, безсилието на противовъздушната отбрана."

В рамките на вътрешнополитическия блок на президентската администрация обаче се изразяват съмнения, че ползите от мобилизацията ще надхвърлят рисковете.

"Не е ясно какво ще промени радикално тази мобилизация, освен мобилизацията на протести и колапса на икономиката", казва друг събеседник.

Европейските разузнавателни служби смятат, че както нова мобилизация, така и преходът към милитаризирана икономика са хипотетично възможни. Армията сякаш гарантира на Путин "пълен контрол над четирите украински региона, при условие че разполага с човешките ресурси", казва източник, близък до една от разузнавателните служби.

"Путин не иска да сложи край на войната и е готов да се бори още две до три години. Има опасения от нестабилност - ако военните действия приключат сега, както стоят нещата, без значителни успехи", добавя той.

Първият кръг на мобилизация, проведен през есента на 2022 г., намали популярността на властите, намали обществената подкрепа за войната и накара стотици хиляди руснаци да избягат в чужбина. Грешките отпреди четири години обаче са взети предвид, твърдят източниците на "Верстка" и "Важни истории": стартирана е електронна система за набор, въведена е автоматична забрана за напускане на страната в случай на набор във военния окръг, а самите военни окръзи преминаха към целогодишно набиране на персонал.