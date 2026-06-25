BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 30

Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели

Нефтопреработвателният завод в Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне 6 месеца

25.06.2026 | 08:15 ч. 46
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите. 

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски. 

Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс. 

Свързани статии

Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция. 

Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Украйна русия Володимир Зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem