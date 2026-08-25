Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Русия

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз".

Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

Според данните на Флайтрадар, самолетът е излетял от Рига и е кацнал в руската столица. А в латвийската столица е пристигнал 2 дни по-рано, като е излетял от Кемп-Спрингс, щата Мериленд. В града се намира военната база "Андрюс", която обслужва президентските самолети. Целта на пребиваването на самолета не беше известна.

На въпрос за кацането му от Кремъл отговориха, че не разполагат с информация за него. Руски медии спекулираха, че е възможно полетът да е част от организацията на посещение на американска делегация в Русия.

Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.

ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга. (БТА)