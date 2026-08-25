Неподновена Гражданска отговорност за линейките донесе три оставки в МЗ

Три оставки имаше днес в здравното министерство заради неизплатена Гражданска отговорност за линейките.

„Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и на директора на „Обществено здраве“ Илия Тасев заради неизплатени Гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на Спешна помощ у нас", заяви здравният министър Катя Ивкова.

Дейността по заплащане на Гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на РЗИ е чисто административна и се извършва от дирекциите на МЗ. Дейност, която е трябвало да стартира през есента на 2025, вместо това дирекциите са си обменяли писма. Новото МЗ не е било уведомено до вчера.

Д-р Бенишев е ресорен заместник- министър за спешната помощ, преди това е бил директор на дирекция Спешна помощ, носи пряка отговорност за осигуряването на спешната помощ в страната. Сега законът позволява да се върне на предходната си длъжност, надявам се да има морален компас, подчерта Ивкова. В рамките на закона ще започне набиране на оферти да се съберат застраховките за Спешната помощ до края на годината. Ще се стартира процедура за осигуряване на всички застраховки за 2027 г., обясни Ивкова.

Този случай доказва колко е необходима промяната за Националния център за спешна помощ, който ще събере в себе си административните, организационните и процедурните принципи отсега нататък, каза Ивкова, цитирана от БГНЕС.

Рискът за застраховките щеше да започне от средата на септември сега, което си представете какво означава, автомобилите на Спешна помощ да останат в гаражите. Този процес като процес за осигуряване на застраховките е трябвало да стартира през есента на 2025 г. Никой не е обяснил, че е имало проблем и не е докладван на по-високо ниво. Сега се задейства кризисна мярка, така че да може да се осигурят Гражданската отговорност и автокаско за линейките до края на годината, за да не останат те в гаражите, посочи още Ивкова. Тя каза, че в годините назад също е имало спешни и аварийни действия по този въпрос.