BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 105

1,185 кг кокаин и над 6000 евро откри полицията след проверка в Разградско

Разследване, започнало от 30 грама, стигна до адрес във Варна

25.08.2026 | 19:50 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

47-годишен мъж от Варна е задържан при специализирана полицейска операция, след като първоначално в автомобила му в Разградско са открити 30 грама кокаин, а по-късно на адрес във Варна - още 1,185 кг от наркотика и над 6000 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Проверката е извършена около 18:30 ч. на 23 август по главен път I-2 в района на село Ушинци.

В колата на мъжа са намерени различни разфасовки с общо 30 грама бяло прахообразно вещество. Полевият тест е реагирал положително на кокаин.

Свързани статии

В хода на разследването криминалисти от Разград са потърсили съдействие от колегите си във Варна, за да бъдат установени имоти, обитавани от задържания.

При последвалата проверка на адрес в морския град са открити и иззети 1,185 кг кокаин и над 6000 евро в различни банкноти.

Мъжът е задържан, а прокуратурата е постановила 72-часова мярка.

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

По-рано през месеца в разградското село Ясеновец беше задържан и 75-годишен мъж, в чийто дом бяха открити близо 53 грама чист кокаин, две електронни везни и 1805 евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

наркотици кокаин
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem