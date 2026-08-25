1,185 кг кокаин и над 6000 евро откри полицията след проверка в Разградско

47-годишен мъж от Варна е задържан при специализирана полицейска операция, след като първоначално в автомобила му в Разградско са открити 30 грама кокаин, а по-късно на адрес във Варна - още 1,185 кг от наркотика и над 6000 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Проверката е извършена около 18:30 ч. на 23 август по главен път I-2 в района на село Ушинци.

В колата на мъжа са намерени различни разфасовки с общо 30 грама бяло прахообразно вещество. Полевият тест е реагирал положително на кокаин.

В хода на разследването криминалисти от Разград са потърсили съдействие от колегите си във Варна, за да бъдат установени имоти, обитавани от задържания.

При последвалата проверка на адрес в морския град са открити и иззети 1,185 кг кокаин и над 6000 евро в различни банкноти.

Мъжът е задържан, а прокуратурата е постановила 72-часова мярка.

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

По-рано през месеца в разградското село Ясеновец беше задържан и 75-годишен мъж, в чийто дом бяха открити близо 53 грама чист кокаин, две електронни везни и 1805 евро.