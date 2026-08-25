6 начина, по които стресът вреди на кожата

Стресовите ситуации са част от нашето ежедневие. С някои от тях успяваме бързо да се справим. Други обаче изискват повече време и усилие от наша страна. Хроничният стрес винаги си личи по състоянието на най-големия орган в човешкото тяло – кожата.

Но кожата рядко се променя внезапно. Това, което виждаме на повърхността, обикновено е резултат от процеси, които са се натрупвали известно време. Кожата реагира изключително чувствително на сигналите от организма.

Ето как стресът вреди на кожата и как това се вижда.

Хормоните на стреса и кожата

Когато организмът е подложен на стрес, се активира хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос. Един от основните хормони, които се освобождават в този процес, е кортизолът. В кратки периоди той е полезен и необходим. Но когато стресът стане хроничен и нивата на кортизола останат трайно повишени, това започва да влияе на редица системи в организма, включително на кожата.

Възстановяването на кожната бариера се забавя, възпалителните процеси се активират, а разграждането на колагена се ускорява. С течение на времето това може да доведе до повехнал вид на кожата, повишена чувствителност и по-ранна поява на признаци на стареене. Просто може да забележим, че кожата ни вече не изглежда толкова здрава и устойчива, колкото преди.

Поява на пъпки и възпалителни кожни състояния

Един от най-видимите ефекти на стреса върху кожата е възпалението. Повишените нива на кортизол влияят върху сигналите на имунната система и увеличават освобождаването на възпалителни медиатори. Именно затова много възпалителни кожни състояния могат да се влошат по време на стресови периоди.

Акнето може да се обостри по време на изпити или натоварени периоди в работата. Розацеята може да стане по-активна, а възпалителен дерматит да се появи внезапно дори при хора, чиято кожа дотогава е била спокойна.

Друго състояние, което често се наблюдава при стрес, е периоралният дерматит. Кожата около устата се зачервява, раздразва и се покрива с малки възпалителни пъпчици. Стресът, заедно с нарушената кожна бариера или прекомерната употреба на козметични продукти, може да отключи или влоши това състояние.

Стресът не е пряката причина за тези заболявания, но може да засили възпалителните процеси, които стоят в основата им.

Източник: Как стресът вреди на кожата и това си личи