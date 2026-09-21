Технически проблем пак блокира въздушното пространство на Великобритания

Днес полетите във Великобритания отново бяха нарушени заради поредния "технически проблем“ в център за управление на въздушното движение, което причини нови неудобства на блокираните пътници.

Най-силно засегнати бяха летищата в Шотландия и Северна Англия, включително тези в Глазгоу и Манчестър, но смущения бяха регистрирани и на летищата в Лондон и Белфаст.

Според компанията за авиационни анализи Cirium, до момента днес са отменени или не са се състояли около 35 полета, излитащи от Обединеното кралство, а 37 полета, планирани за пристигане в страната, също са били анулирани.

Случаят идва две седмици след като проблем в управлението на въздушното движение на 8 септември доведе до отмяната на над 2000 полета на летища като "Хийтроу“ и "Гетуик“ в Лондон.

Последните проблеми засилиха натиска върху изпълнителния директор на NATS Мартин Ролф, който вече беше обект на растящи призиви за оставка след предишния срив в системата.

Реакции от авиокомпаниите

От Ryanair заявиха, че Ролф "трябва да подаде оставка още днес“, след като тази сутрин над 25 000 пътници на авиокомпанията бяха засегнати от закъснения на 140 полета, като добавиха: "Стига толкова".

British Airways определиха срива като "разочароващ“ и предупредиха за възможни смущения в полетите, а от Jet2 заявиха, че клиентите и авиокомпаниите се нуждаят от „действия, поемане на отговорност и гарантирана надеждност“.

NATS (Националната служба за управление на въздушното движение) отдаде проблема на "неизправност във връзката с част от системната мрежа“ и подчерта, че закъсненията "нямат връзка с инцидента отпреди две седмици“, когато софтуерен дефект засегна около 330 000 пътници.

Проблемът възникна в центъра на NATS в Глазгоу Престуик, който обслужва 42% от въздушния трафик на Обединеното кралство - по-конкретно в Северна Англия, Шотландия и Северна Ирландия.

Депутатът от Консервативната партия Бен Обис-Джекти, който отговаря за обществените поръчки в сферата на отбраната в "сенчестия кабинет“, заяви: "Независимо дали системата ни за управление на въздушното движение е с фатални недостатъци, или е обект на целенасочени атаки от враждебни държави, е ясно, че в момента NATS представлява огромна уязвимост за Обединеното кралство.

Правителството на Бърнам говори много за националната устойчивост, но в действителност не е направило нищо, за да гарантира, че ключовата ни национална инфраструктура е способна да устои на съществуващите и нововъзникващите заплахи.“

Министърът на транспорта Хайди Александър призна колко "силно разочароващ“ е сривът за пътниците, но потвърди, че проблемът е отстранен от инженерите.

Говорителят на министър-председателя Анди Бърнам не подкрепи Ролф днес, като заяви, че проверката по случая "все още продължава съвместно с министъра на транспорта“. Те добавиха, че е важно "да се разбере защо проблемът не е бил открит, преди да бъде отстранен“.

Луис Фрейзър, пътник от Инвърнес, разказа, че е останал блокиран на пистата на летище Глазгоу и е бил изправен пред риска да изпусне връзката си от Хийтроу до Чикаго.

"Качихме се на борда както обикновено, но веднага ни съобщиха, че има закъснение. Последната информация получихме преди около половин час – казаха ни, че може да се наложи да чакаме още час и 45 минути", разказа пътникът пред ВВС.

Пътниците на полет на Virgin Atlantic от Манчестър до Орландо, Флорида, аплодираха, когато бе съобщено, че самолетът им най-накрая ще излети.