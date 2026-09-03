В капана на Ryanair: Стюардеси работят по 11 часа, а им се плаща за шест

Събуждане в 3 сутринта, задължителна регистрация и проверки на самолета, а след това до четири полета в един ден. Членовете на кабинния екипаж на Ryanair твърдят, че им се плаща само за времето, прекарано във въздуха, и настояват техните B2B договори да бъдат разследвани от Националната инспекция по труда.

"Пристигам на работа 45 минути преди излитане. Тогава трябва да проверим самолета и оборудването, от което може да се нуждаем по време на полета: дефибрилатор, пожарогасители, кислородни бутилки и състоянието на тоалетните. Не ни се плаща за тези 45 минути, но все още сме на работа, отговорни сме пред някого и изпълняваме специфични задължения", разкрива Анджей, член на кабинния екипаж на Ryanair, пред wyborcza.pl

Полските договорно наети работници за ирландските авиокомпании настояват за проверка от Националната инспекция по труда (PIP). Въпросът се отнася до естеството на техните договори. Стюардесите са наети по договори между фирми.

Работа в Ryanair. Пълно работно време в Европа, в полска B2B компания

Договорите за полски служители са уникални в Европа. Според официални данни, Ryanair наема над 16 000 души в 95 бази в цяла Европа. В допълнение към основното си ирландско дъщерно дружество, то включва дъщерни дружества: Ryanair UK, която оперира на Британските острови; Malta Air и Lauda Europe, регистрирани в Малта; и Buzz, полска компания, регистрирана като Ryanair Sun.

Само кабинният персонал от полската компания работи по B2B договори. В допълнение към поляците, това включва служители, обслужващи авиокомпании в балтийските страни, Чехия, Словакия и Унгария. Те подписват договори със специално дружество Warsaw Aviation, регистрирано във Варшава. Служители от други компании са наети по трудови договори.

"Когато говоря с колеги от други страни и казвам, че не сме служители на Ryanair, а еднолични търговци, всички поклащат глави и не разбират системата", казва Малгожата, стюардеса от 2022 г.

Хората, с които изданието разговаря, твърдят, че съгласно новия закон за Националната инспекция по труда договорите им трябва да бъдат преобразувани в трудови договори. Новите разпоредби за реформиране на Националната инспекция по труда влязоха в сила на 8 юли тази година. Съгласно закона инспекторите по труда могат да преобразуват договори B2B и гражданскоправни договори в позиции на пълен работен ден, ако настоящото трудово споразумение отговаря на характеристиките на трудов договор.

Сто злоти на час. Но само във въздуха

Анджей работи за Ryanair от 2023 г. Въпреки че е служител на полска компания, той не живее в Полша. Твърди, че ако искаше да наеме апартамент във Варшава, нямаше да може да си позволи да работи за ирландска компания.

"Начинаещ член на кабинния екипаж печели около 24 евро (приблизително 100 злоти) бруто на час. С натрупването на опит, ставката пада до между 28 и 33 евро, като най-опитните служители печелят около 34 евро", обяснява той.

Сумите варират в зависимост от държавата. Доходите в Полша са по-високи, отколкото в Словакия или Чехия.

"В сравнение с други страни, полските ставки са наистина прилични, но трябва да помните, че има уловка", казва той.

Става дума за системата за компенсации на служителите. В рамките на един работен ден кабинният екипаж изпълнява четири полета: два заминаващи и два връщащи се. Почивките между полетите обикновено са поне 25 минути, но понякога се удължават до 40 минути или дори над час при лошо време. Ryanair не плаща за времето, прекарано на земята.

"Мога да прекарам 11 часа на работа и да ми се плаща само за шест часа, защото толкова време сме във въздуха. Всичко, което се случва на земята - сбогуването с пътниците, почистването на борда и посрещането на следващата група - е допълнителна работа, за която не получаваме заплащане, но трябва да го вършим", разкрива той.

Комисионна за служители на Ryanair за кафе, парфюм и скреч карти

Част от заплатата на кабинния екипаж включва и комисионни за продажба на закуски, парфюми и скреч карти.

"Базар на колела", шегува се той.

Стюардът обяснява, че комисионната за всеки продаден продукт е 10% от брутните продажби.

"Ако нещо липсва по време на проверката на касата, стойността на този продукт се приспада от нашата комисионна. И не на покупната цена, а на бордовата цена. Ако липсват две бутилки вода, седем евро се губят от комисионната ми", казва Анджей.

Тъй като работи в B2B среда, той плаща собствени данъци, осигурителни вноски и сметки. Месечните му доходи, в зависимост от броя на назначените полети, варират от около 1600 до 2000 евро бруто.

"След като приспадна всички разходи, обикновено оставам с 6000-7000 злоти на месец. Не мисля, че това е много. След това идват и неочакваните разходи за управление на бизнес. Изведнъж се оказва например, че съм достигнал нов праг и трябва да плащам няколко хиляди злоти вноски. Формално съм предприемач, въпреки че извършвам работа и нося отговорности на служител", казва той.

Той подчертава, че въпреки трудовия си статус е доволен от работата си в нискобюджетната авиокомпания.

"Наистина ми харесва това, което правя. Намерих си работа, която наистина ми харесва. Не ми харесва обаче начинът, по който съм назначен. Ако можех да върша същата работа на трудов договор, би било идеално. В момента не мога да имам всичко", признава той.

Събуждане в 3 сутринта и работа пет дни поред

Договорите означават и липса на стабилност за служителите. Превозвачът не гарантира определен брой полети и следователно фиксирана заплата. Той може също така да ограничи броя на полетите, възложени на изпълнители, и да разпредели служители с трудови договори на други бази.

"Компанията все още трябва да плаща заплати на служителите на пълен работен ден. Плаща ни се за часовете, които летим. По-малко полети, по-малко пари. Понякога бих искала да работя повече, но не получавам допълнителни часове, така че просто седя бездейно", казва Магда, която работи на летище Модлин.

Стюардесата посочва, че в тази работа сезонът на жътва е в разгара си. Графикът е на база пет дни с три почивни дни.

"Елдорадо" е от май до септември, като през това време служителите могат да летят до 100 часа на месец. След бума обаче идва спадът.

"Есента и зимата означават 50 часа във въздуха, със заплащане, близко до минималната работна заплата в страната. И компанията постоянно наема хора, които се нуждаят от смени", казва тя. "Но не е като да имаш по-малко работа, така че да можеш да търсиш работа на непълен работен ден. Трябва да сте готови за прищевките работодателя по всяко време."

Тя обяснява, че Ryanair определя местата и часовете за работа на изпълнителите, установява график и определя отговорностите. Служителите трябва сами да изпълняват работата и не могат да я делегират на друг служител. Времето за почивка също изисква съгласието на авиокомпанията.

"Можем да си вземем отпуск само ако компанията е съгласна. Разбира се, той е неплатен, защото на хартия ние сме компании, а не служители. Така че имаме отговорностите на работа на пълен работен ден, но без свързаната с това сигурност", обяснява тя. "Чувстваме се сякаш сме в "Големия брат". "Ако самолетът излита в 6 сутринта, трябва да съм на летището 45 минути по-рано", казва Анджей.

Той настройва алармата си за 3 сутринта. Прибира се едва вечерта. Мие си зъбите, вечеря и си ляга, само за да се събуди по същото време на следващия ден. И така продължава пет дни поред.

Четири бутилки вода и билети за семейството

"Списъкът с предимства е кратък. След една година член на екипажа може да използва билети за служители за себе си и най-близкото си семейство, включително деца и родители. Веднъж годишно те получават шест билета, които могат да дадат на всеки, когото изберат", казва Малгожата. "И това е почти всичко, предимствата свършват след това", добавя Анджей. "Получаваме и четири бутилки вода на ден. Авиокомпанията не ни осигурява храна. Трябва да си я приготвяме у дома или да си я купуваме сами", казва той, обяснявайки, че храненето на работното място не винаги е лесно.

При по-кратки полети екипажът е почти постоянно на разположение на пътниците.

"Ако полетът е по-дълъг, след като услугата е приключила, може би ще мога да сложа нещо в микровълновата на борда. След това ям бързо преди кацане. По време на полета винаги има някой, който иска да купи кафе, трябва да събереш боклука, да предложиш скреч карти, цигари или парфюм, да им кажеш за промоцията и да се усмихнеш", обяснява той.

В борбата си за правата си, договорно работещите на Ryanair черпят вдъхновение от колегите си в LOT, където в момента тече проверка от Националната инспекция по труда. Инспекторите на PIP от Окръжната инспекция по труда във Варшава започнаха проверката на 23 юли. Проверката обхваща LOT, както и дъщерните дружества LOT Crew и LOT Cabin Crew, които наемат пилоти и кабинен екипаж. Разглеждат се въпроси, свързани с B2B договорите, които компаниите имат със служители на LOT Group.

Профсъюзът Związkowa Alternatywa подпомага изпълнителите на Ryanair. На 17 август организацията изпрати искане до Националната инспекция по труда (PIP) с искане за намеса в полския клон на Ryanair. Związkowa Alternatywa преди това е подала подобно искане относно LOT.

"Договорно наетите работници на Ryanair се свързаха с нас с въпрос дали можем да се заинтересуваме от техния случай, тъй като те изпитваха подобни проблеми. Следователно уведомлението относно Ryanair беше, от една страна, следствие от предприетите действия срещу LOT, а от друга, отговор на сигнал от екипажа", казва Пьотр Шумлевич.

Председателят на синдиката подчертава, че целта им е да рационализират трудовите разпоредби в цялата авиационна индустрия.

"В авиационната индустрия има ясно определени места и часове на работа, конкретни самолети, работни графици и йерархия на работата. Служителят не може произволно да откаже да лети или да изпрати някой друг да заеме мястото му. Според мен характеристиките на трудовото правоотношение са очевидни", заявява представителят на синдиката.

Пшемислав Ворек, говорител на Окръжния инспекторат във Варшава, казва пред "Wyborcza", че инспекторите на PIP ще започнат да проверяват съответствието на договорните споразумения с приложимото законодателство в Ryanair Sun тази година.

Изданието е изпратило заявка за коментар от Ryanair на 19 август. Все още отговор няма.

Имената на служителите са променени по тяхно искане.