"Летящ обект" наруши полетите на летище "Лайпциг/Хале"

Полетите на германското летище "Лайпциг-Хале“ - важен център за товарни превози - бяха нарушени през нощта, след като беше съобщено за забелязан "летящ обект", а близо до пистата бил открит и друг обект, съобщи полицията в сряда, цитирана от АР.

Няколко полета, включително един с пътници, бяха пренасочени към други летища, след като малко преди полунощ близо до летището бе забелязан летящ обект.

Говорителят на полицията Олаф Хопе заяви пред Euronews, че по същото време в района на южната писта е бил открит обект, който федералната полиция е изследвала. Той отказа да потвърди дали е бил забелязан дрон.

От полицията съобщиха, че е бил използван робот за обезвреждане на взривни устройства за проверка на въпросния обект близо до южната писта. Подробности не бяха предоставени.

Полетите, използващи другата писта, бяха възобновени малко преди 02:00 часа след полунощ, но южната писта остана затворена в сряда сутринта, се посочва в изявление на полицията.

Говорителят добави, че работата на федералната полиция е почти приключила.

Antonov Airlines

Инцидентът се случи в близост до товарен самолет на украинския превозвач Antonov Airlines, който, според вестник Leipziger Volkszeitung, е преместил голяма част от дейността си на летище "Лайпциг/Хале".

Авиокомпанията базира товарни самолети Ан-124 в Лайпциг и изгражда нов хангар за техническо обслужване, чието завършване е планирано за 2027 г.

Хостомел, първоначалната база на Antonov Airlines, беше разрушен при руски атаки по време на войната в Украйна.

Поредица от инциденти

Полицейската операция на летище "Лайпциг-Хале“ е поредният от серията инциденти, нарушили въздушния трафик на германските летища.

През октомври миналата година местни медии съобщиха, че близо до летище "Мюнхен“ е била инсталирана лазерна система за защита на обекта от появата на дронове. Това се случи, след като летището беше затворено в продължение на два последователни дни заради сигнали за съмнителни дронове.

През ноември полетите на берлинското летище "Бранденбург“ бяха прекъснати за около два часа заради забелязан дрон във въздушното му пространство.

Случаите на полети на неидентифицирани дронове във въздушното пространство на Германия зачестяват, като според германската служба за въздушно движение (DFS) през миналата година са регистрирани 144 такива случая, като 35 от тях са били съсредоточени около летище "Франкфурт“.