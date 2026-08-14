Проливни дъждове в Япония, канселирани полети, евакуирани и загинали (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Проливните дъждове в четвъртък доведоха до предупреждения за свлачища и прекъсвания на електрозахранването, като метеоролозите за първи път издадоха предупреждение от най-висока степен за силни валежи в японския район Чиба, съобщава AFP.

На летище "Нарита“ се трупаха спални чували, докато пътниците спяха из целия терминал, а пред гишетата за чекиране се извиваха огромни опашки.

Пътник от Обединеното кралство, разказва, че е трябвало да измине деветчасов път, включително с такси, преди най-накрая да пристигне на летището рано днес сутринта.

Сред загиналите са мъж на възраст между 60 и 70 години, открит да плува във водата на наводнен път, и 66-годишна жена, останала блокирана в потопения си автомобил, съобщиха от Службата за управление при бедствия на префектура Чиба. Третият загинал е мъж с неустановена възраст, открит в безпомощно състояние на улицата, а четвъртият е човек с неустановени пол и възраст.

Обществената телевизия NHK съобщи, че броят на загиналите може да достигне осем души.

Междувременно близо 26 000 домакинства в префектура Чиба са останали без електричество, съобщиха от службата за управление при бедствия.

Общо 45 къщи бяха наводнени в градове като Ичикава, Кашива и Сакура. В други 39 домове водата проникна под подовите настилки.

Отменени влакове

Представител на Японската метеорологична агенция (JMA) съобщи, че се очертават "безпрецедентни по своята сила проливни дъждове“.

At least four people died in eastern Japan after "unprecedented" heavy rain that left thousands stranded at Narita airport overnight and snarled up roads and rail services, authorities say pic.twitter.com/OEQdq4XIhe — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 14, 2026

Около 6000 души останаха блокирани през нощта на летище "Нарита“ – едно от двете основни летища, обслужващи Токио - като много от влаковете от и дотам бяха отменени до следобеда в петък, съобщиха от службата за управление на бедствия в префектура Чиба.

Потребители в социалните мрежи съобщиха, че служителите на летището са раздавали безплатно вода, храна и спални чували.

Стотици хора също така останаха блокирани на гара "Чиба“ заради спирането на влаковото движение.

Стотици прекараха нощта в убежища в Чиба, съобщи NHK, като показа кадри на автомобили в град Кашива, потопени във вода до фаровете.

"Всичко това се случи внезапно, така че беше пълна изненада. Няма ток, затова се притеснявам дали ще мога да отворя обекта си през следващите няколко дни“, каза в четвъртък пред NHK жена от град Ичикава в префектура Чиба.

Учените твърдят, че предизвиканите от човешката дейност климатични промени правят екстремните метеорологични явления по-чести, продължителни и интензивни.