Русия чака есента: Как времето може да ограничи украинските дронове?

Отбраната на Украйна разчита в голяма степен на дронове, създавайки 30-километрови зони на унищожение, които са възпрепятствали руското настъпление въпреки численото превъзходство на противника. Украинският генерал Денис Прокопенко обаче предупреждава, че Русия планира да се възползва от уязвимостите в есенна офанзива, по-специално от влошаващото се влияние на времето върху операциите с дронове. Малките FPV дронове, които са от решаващо значение за наблюдение и удари, са силно податливи на неблагоприятни метеорологични условия, което ограничава тяхната ефективност. Русия възнамерява да се възползва от тези периоди на намалено покритие от дронове с мащабни механизирани атаки. Руските сили също така модернизират бронираните си превозни средства с усъвършенствани системи за защита, което ги прави значително по-трудни за унищожаване и изисква повече FPV дронове за всяка цел. Атаките ще се провеждат в разпръснати формации, за да се намали заплахата от дроновете. Украйна нанася превантивни удари по руските зони за събиране на сили и ще се адаптира с модифицирани дронове или наземни сензори, за да поддържа критичните зони за унищожение и да предотврати пробиви, особено в близост до Добропилия, пише за Forbes Викрам Митал, съавтор, който пише по теми, свързани с аерокосмическата индустрия и отбраната.

Дроновете се превърнаха в крайъгълен камък на отбраната на Украйна срещу продължаващата руска инвазия. По-конкретно, дроновете са интегрирани в препятствените пояси на Украйна, за да се създадат зони на унищожение, които в определени райони по фронта се простират до 30 км. В рамките на тези зони на унищожение руските струпани формирования, бронирани превозни средства и артилерийски системи могат бързо да бъдат засечени и взети на прицел от украинските дронове. Въпреки че разполага с числено превъзходство от шест към едно, Русия се затруднява да преодолее тези зони на унищожение, което ограничава способността ѝ да постигне целите на лятната си офанзива, включително настъплението към Добропилия.

Въпреки ефективността на украинските дронове, остават няколко ключови уязвимости. В неотдавнашна стратегическа оценка украинският генерал Денис Прокопенко, командир на 1-ви корпус „Азов“, заяви, че очаква Русия да се възползва от тези ограничения по време на есенната си офанзива, която ще се съсредоточи върху региона около Добропилия. По-специално, влошаващите се метеорологични условия ще ограничат способността на Украйна да изстрелва и управлява много от своите дрон-платформи. Русия възнамерява да се възползва от тези периоди на намалено покритие с дронове чрез мащабни механизирани атаки, предназначени да преодолеят украинската отбрана.

Украинската отбрана използва голям брой FPV дронове за мисии по наблюдение и насочени удари.

Тези системи обикновено са малки квадрокоптери, базирани на търговски и хоби модели. Простият им дизайн и използването на евтини търговски компоненти позволяват на Украйна да ги произвежда в големи количества и бързо да ги модифицира с появата на нови технологии. Малкият им размер също ги прави трудни за засичане и им позволява да маневрират близо до земята и около препятствия.

Въпреки вниманието, отделено на FPV дроновете по време на войната, тяхната действителна ефективност често се преувеличава. неотдавнашен доклад в War on the Rocks, написан от бивш FPV оператор на украинската армия, посочи, че приблизително 40 процента от излетелите мисии са поразили успешно целите си. Този процент намалява значително, когато се отчетат техническите проблеми и руската електронна война. Тези ограничения често се прикриват от големия брой видеоклипове с успешни удари, публикувани от бойното поле.

Едно от най-големите ограничения на FPV дроновете е тяхната уязвимост към лошо време. Много от характеристиките, които позволяват широкото им използване, също така водят до намалена ефективност или до пълно спиране на полетите при неблагоприятни условия. Малкият им размер и ограничената мощност ги правят уязвими на силни ветрове, дъжд и сняг. Повечето разчитат и на малки електрооптични камери, което прави мъглата и валежите проблемни. Руските сили също съобщават за намалена украинска FPV активност по време на лошо време, което създава временни възможности за придвижване в близост до фронта. По-късите светли часове създават допълнително ограничение, тъй като много от евтините FPV дронове не разполагат с камери за нощно виждане или термовизионни камери. По-големите разузнавателни и бомбардировъчни дронове по-често са оборудвани с тези сензори и могат да оперират при по-широк спектър от условия, но са по-скъпи и по-лесни за засичане.

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Тъй като тези метеорологични фактори ограничават украинските дронове, Русия също модернизира своите превозни средства, за да ги направи по-устойчиви срещу дроновете, които остават в експлоатация. Според Прокопенко руските сили в момента подготвят голям брой бронирани превозни средства за есенната кампания, като им добавят активни и реактивни системи за защита, средства за електронна война, защитни клетки срещу дронове, оборудване за разминиране и булдозерни лопати. През изминалия месец Русия експериментира с няколко от тези защитни мерки по време на ограничени механизирани атаки, вероятно с цел да определи изискванията за значително по-мащабната есенна кампания.

Тези модификации правят бронираните машини значително по-трудни за унищожаване. Поради ограничения си полезен товар обикновено са необходими три до четири FPV дрона, за да се унищожи бронирана машина без защита срещу дрони. Първите удари обикновено водят до загуба на мобилност, а последващите нанасят критични повреди. По време на руска механизирана атака край Добропиля през юли един танк, оборудван със активната система за защита „Арена-М“, според съобщенията е пресекъл седем украински FPV дрона. Според съобщенията за унищожаването на някои от защитените танкове са били необходими между 15 и 20 FPV дрона.

С настъпването на есента Прокопенко очаква Русия да засили използването на тежки бронирани превозни средства и механизирани атаки. Силните дъждове ще затруднят придвижването пеша по кална местност, като същевременно ще намалят ефективността на украинските дронове, които досега ограничаваха движението на бронираните превозни средства. Той съобщи, че руските сили подготвят техника от 51-ва, 41-ва и 8-ма комбинирани армии за есенната кампания. Тези сили вероятно ще се опитат да превземат един от градовете по защитния пояс, простиращ се от Добропилия през Костянтиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск и Святгориск. Завладяването на един от тези градове би осигурило опорна точка за по-нататъшни операции и би могло да позволи по-широкия пробив, към който Русия се стреми през последната година.

Малко вероятно е тези формирования да приличат на гъстите бронирани колони, наблюдавани по-рано по време на войната. Руските сили все повече разпръскват превозните си средства, като увеличават разстоянията между тях, за да намалят уязвимостта си спрямо дронове и артилерия. По време на юлската атака югоизточно от Добропилия руските превозни средства напредваха по няколко оси, което затрудни усилията на Украйна да открие, проследи и атакува формацията. По-голямото разстояние също така намалява вероятността повредено превозно средство да създаде затруднение за следващите го, както се случи през ранните фази на войната.

В допълнение към механизираните атаки Прокопенко очаква Русия да продължи проникванията си с малки подразделения, макар и в по-малък брой. Това би принудило Украйна да проследява пехотинци, разпръснати по бойното поле, като едновременно с това трябва да реагира на механизирани формирования, настъпващи по няколко оси. Всяка цел изисква разузнаване, оператори, дронове, средства за връзка и боеприпаси. Това би натоварило още повече украинските дронни сили, които и без това ще бъдат ограничени от метеорологичните условия и руските системи за противодействие на дронове.

Украйна вече се опитва да осуети руската есенна кампания, преди тя да започне. Прокопенко заяви, че украинските сили идентифицират руски превозни средства, подготвяни за есенната кампания, и ги унищожават в зоните за събиране и подкрепа, включително цели, намиращи се на 40 до 50 километра зад руските линии. Въпреки това, предвид мащаба на руските подготовки, Украйна няма да бъде в състояние да нанесе удари по всяка зона за събиране и всяко превозно средство.

След като започне есенната офанзива, може да се очаква Украйна да се възползва от способността си бързо да се адаптира и да внедрява нови технологии. Украинските сили може да модифицират своите FPV дронове, за да работят по-ефективно при неблагоприятни метеорологични условия, въпреки че тези подобрения биха могли да повишат цената им и да ограничат наличните количества. Украйна може също да интегрира други технологии в отбраната си, включително наземни роботи и сензори, които могат да наблюдават руските пътища за приближаване, когато въздушното наблюдение е ограничено.

Както посочи Прокопенко, Украйна трябва да запази зоните на унищожение, които осигуряват дистанция между руските и украинските сили. Ако руските сили проникнат в тези зони в голям брой и атакуват директно украинските позиции, те биха могли по-добре да се възползват от численото си превъзходство от шест към едно. Успешното проникване би предоставило на Русия опорната точка, която тя търси около Добропилия, и би създало възможности за по-нататъшно напредване по фронта в Донецк.