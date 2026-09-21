Украйна показа ново оръжие срещу руските реактивни дронове "Геран"

Украйна представи нов прехващач, създаден да сваля най-новите руски дронове с реактивни двигатели, чийто дизайн донякъде наподобява моделите "Шахед", които Москва използва широко във войната. Украинският президент Володимир Зеленски публикува в събота кадри от прехващача, като заяви, че той е бил "успешно използван" в операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), пише BI.

Видеото показва дрон с делтавидно крило, изстрелян от релсова катапулта и прелитащ над открити полета. Безпилотният апарат изглежда има изпускателен отвор на шасито си, което показва, че използва турбореактивен двигател, за да достигне по-високи скорости.

Формата с делтавидно крило и турбореактивният двигател представляват отклонение от квадрокоптерите с форма на куршум, които досега доминираха в украинските проекти за прехватчи — знак за това, че Киев търси решения извън обичайните рамки, за да се справи с по-новите руски дронове.

Термовизионни кадри, очевидно заснети от камерата му, показват как прехващачът се приближава към крилат дрон с топлинна следа в задната си част, което показва, че целта също се задвижва от турбореактивен двигател.

СБУ идентифицира дрона като "Геран-5", един от най-модерните руски атакуващи дронове, за който украинското разузнаване твърди, че може да лети със скорост до 373 mph с 200-паундова експлозивна бойна глава.

В неделя службата публикува клип от друго унищожаване, като заяви, че успешно е използвала прехватчика за унищожаване на втори "Геран-5". Зеленски заяви, че новият украински прехватчик е проектиран за защита срещу "реактивни „Шахеди".

Report from SSU Head Oleksandr Poklad. There is a good result from the Security Service’s military counterintelligence in defending against jet-powered “shaheds.” A new interceptor drone has been developed and has already been successfully deployed. Step by step, we are moving… pic.twitter.com/cIFp7mThwf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026

"Геран-5" не е създаден по образец на "Шахед"

– иранският дрон с делта-крило – а се смята, че е руската версия на атакуващия дрон "Каррар". Но "Шахед" се превърна в разговорно общо наименование за всяко руско оръжие с дълъг обсег на действие, базирано на ирански проекти, тъй като Москва най-често използва дронове от типа "Шахед" за атакуване на Украйна.

Тези дронове отдавна са основна заплаха за Украйна, бомбардирайки градовете ѝ и убивайки стотици цивилни. Киев подчерта спешната си нужда от достъпен и подходящ за масово производство начин за противодействие на тези оръжия, което доведе до възникването на прехватни дронове.

Първоначално това бяха малки квадрокоптери, модифицирани да летят със скорост до 175 mph. Но нарастващото използване от Русия на дронове с мощни реактивни двигатели, които летят много по-бързо, като например „Геран-5“, принуди Киев да търси други решения.

През август Зеленски заяви, че властите работят с четири компании, които проектират дрони-прехватчи за противодействие на „Гераните“ с реактивни двигатели.

Същия месец украинското министерство на отбраната представи "Алекса Спатиум" – крилат дрон-прехватчик с турбореактивен двигател.

Местният производител на дрони и прехватчи "Уайлд Хорнетс" съобщи в събота, че неговият прехватчик "Стинг S", разположен в 1020-и противовъздушен ракетен полк, е унищожил успешно един „Геран-5“.