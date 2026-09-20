Какво се промени във Вашингтон: Украйна отново е сред ключовите външнополитически теми

Конгресът наскоро прие Закона „Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран“ от 2026 г. – значима двупартийна мярка, насочена срещу руски субекти и позволяваща налагането на мита върху държави, които купуват руска енергия. Тази стъпка, предприета повече от четири години след началото на инвазията, подчертава трайното значение на Украйна в американската политика. Докато се полагат дипломатически усилия за възобновяване на мирните преговори, Украйна подчертава своята военна устойчивост, подкрепена от технологични иновации и боен опит. Американското обществено мнение относно подкрепата на САЩ остава разделено, но ангажиментът продължава чрез международни форуми и застъпничество. Въпреки вътрешните опасения и умората от войната, Украйна продължава да бъде важен въпрос в политическата програма на САЩ, пише Forbes.

Повече от четири години след като Русия започна мащабната си инвазия в Украйна, Конгресът предприе една от най-значимите си действия срещу Москва в последно време, подчертавайки, че Украйна остава важен въпрос в американската политика.

На 16 септември Камарата на представителите гласува с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“ за одобряване на Закона на Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран от 2026 г., като изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп, който се очаква да го подпише. През август Сенатът прие мярката с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“. Кръстен на покойния републикански сенатор от Южна Каролина, който прекара повече от година в работа по пакета, законопроектът за санкциите е насочен срещу руски длъжностни лица, компании и финансови институции, участващи в подхранването на войната. Пакетът оказва натиск върху руската икономика и има за цел да принуди президента Владимир Путин да сложи край на войната си в Украйна. Той също така дава правомощия на президента да наложи мита до 100% върху държави, които остават сред най-големите купувачи на руски нефт и газ, което потенциално може да разшири икономическите последствия и върху основни търговски партньори, включително Китай и Индия.

Гласуването е от значение в момент, когато Вашингтон се опитва да договори край на войната, като същевременно се сблъсква с въпроса колко натиск да поддържа върху Москва. Въпреки очакваната умора от войната - мащабната руска агресия срещу Украйна вече навлиза в петата си година - американската общественост продължава да проявява интерес към конфликта. Усилията за преодоляване на различията между двете страни, САЩ и Украйна, излизат извън рамките на най-високите дипломатически канали.

Продължава диалогът между американски законодатели, компании от отбранителния и технологичния сектор, частния сектор, избиратели и техните колеги в Украйна. Около 90 участници от САЩ пристигнаха миналата седмица на 22-рата годишна среща на "Европейската стратегия в Ялта", организирана от Фондацията "Виктор Пинчук". Около 700 участници от различни държави, включително американски законодатели, украински длъжностни лица, военни командири и европейски политици, се събраха в Киев, докато Русия продължаваше ракетните си атаки и атаките с дронове по цяла Украйна.

Основана през 2004 г. в Ялта, Крим, и преместена в Киев след анексирането на Крим от Русия през 2014 г., „Ялта Европейска стратегия“ (YES) се превърна в изтъкнат международен форум за обсъждане на бъдещето на Украйна. Тазгодишните дискусии се проведоха на фона на усилията на администрацията на Тръмп да съживи зациклилите преговори между Москва и Киев.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетиха Москва и Киев в началото на този месец, за да възобновят преговорите. За украинските официални лица обаче дебатите на YES надхвърлиха териториалните въпроси. Те предупредиха, че всяко споразумение ще трябва да разгледа въпроса дали Русия би могла да използва паузата в боевете, за да възстанови военните си сили и в крайна сметка да атакува отново.

Позицията на Украйна във войната не е толкова слаба, колкото може да изглежда. Революцията в областта на дроновете и технологичните иновации, внедрени от украинската армия, в съчетание с нейния богат боен опит, я превърнаха в една от най-опитните бойни сили в Европа. С продължаващата подкрепа от партньорите си, инвестициите в отбранителния сектор и разширеното производство на дронове и оръжия с голям обсег, Украйна има потенциал да укрепи позицията си на бойното поле.

Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, описа възможността от продължаващи руски атаки като „реална заплаха“, посочвайки не само отбранителната промишленост на Украйна, но и нейната икономика, както и системите за електроенергия, отопление и водоснабдяване.

Тази загриженост е особено остра с наближаването на поредната зима. Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, предупреди по време на YES, че способността на Украйна да защити градовете си от балистични ракети и все по-сложни дронове може да определи как страната ще преживее следващите месеци.

За Вашингтон тези реалности на бойното поле се сблъскват с друго предизвикателство: поддържането на общественото внимание и определянето на степента на бъдещото участие на САЩ.

Какво мислят американците за Украйна

Американското мнение за Украйна е по-сложно от просто широка подкрепа или широка опозиция. Проучване на Pew Research Center проведено през март 2026 г. установи, че 29% от американците смятат, че САЩ оказват твърде малка подкрепа на Украйна, в сравнение с 20%, които заявиха, че тя е твърде голяма, и 26%, които смятат, че нивото е подходящо. Още 24% не бяха сигурни.

В същото време 54% заявиха, че войната между Русия и Украйна е поне донякъде важна за тях лично. Този процент е по-нисък от регистрираните 59% през 2024 г., но по същество остава непроменен спрямо 2025 г.

Най-голямото разделение остава по партийна принадлежност. Половината от демократите и независимите с демократични нагласи заявиха, че САЩ не правят достатъчно за Украйна, в сравнение с 11% от републиканците и поддръжниците на републиканците. Все пак нагласите са се променили и сред републиканския електорат: делът на републиканците, които смятат, че Вашингтон оказва прекалено голяма подкрепа, е намалял значително между началото на 2025 г. и края на същата година.

На срещата на върха YES в Киев конгресменът Юджийн Виндман (демократ от Вирджиния) говори за това, което описа като надпартийна американска подкрепа за Украйна, но също така призна, че се усеща умора след десетилетия на американско участие в конфликти в чужбина. Сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина) се съсредоточи върху друго ограничение: способността на Америка да произвежда достатъчно оръжия и прехващачи за противовъздушна отбрана за съвременна война, като предупреди, че производственият капацитет не може да бъде бързо разширен.

Гласуването на санкциите в Камарата на представителите дава още една представа за позицията на Конгреса. То показа значително надпартийно съгласие относно засилването на икономическия натиск върху Русия, въпреки че законодателите не се съгласиха по въпроса колко правомощия трябва да даде законът на президента и как тези правомощия биха могли да засегнат съюзниците и потребителите на САЩ.

Докато Конгресът приемаше закона за санкциите, стотици поддръжници на Украйна също се събираха във Вашингтон за деветата среща на върха „Ukraine Action Summit“, проведена от 12 до 16 септември.

Организирано от Американската коалиция за Украйна, събитието съчетаваше двудневна конференция с три дни, посветени на застъпничество и срещи с офисите на конгресмените. Поддръжници на Украйна от цяла САЩ обикаляха коридорите на Конгреса, опитвайки се да гарантират, че руската война срещу Украйна остава част от разговорите на законодателите с техните избиратели.

Това става все по-важно, тъй като войната се конкурира с вътрешните проблеми за вниманието на американците. Инфлацията, имиграцията, здравеопазването, данъците и икономиката вероятно ще доминират в политическия дебат. Украйна е само един от многото въпроси в областта на външната политика.

Все пак събитията от тази седмица показват, че темата далеч не е изчезнала.

Повече от четири години след началото на мащабната инвазия американците остават разделени по въпроса колко точно трябва да направи САЩ. Но между гласуването на санкциите в Капитолия, подновените дипломатически усилия и организираната подкрепа от избирателите във Вашингтон, Украйна остава в политическия дневен ред на САЩ.