Зеленски: Договорихме пакет ракети за "Пейтриът", но няма да кажа с кого

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е постигнала споразумение за получаване на пакет ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, но не уточни с коя държава е постигнато споразумението.

Държавният глава направи изявлението по време на среща с представители и лидери на украинската общност в Съединените щати, съобщава Укринформ, позовавайки се на Telegram канала на украинския президент.

„Днес постигнахме споразумение — няма да кажа с кого — за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е важно решение“, каза той.

Зеленски отбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и други страни да укрепят своите възможности.

„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-тото споразумение за сигурност на Украйна. В исторически план това е първото споразумение за сигурност със страна извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни“, каза президентът.

Държавният глава добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Президентът Володимир Зеленски беше в Съединените щати от 22 до 24 септември, където взе участие в седмицата на високо ниво на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.