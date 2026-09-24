Зеленски в отговор дали ще посети Москва: С ракета, по дяволите! ВИДЕО

Интересна сцена се разигра пред централата на ООН, преди президентът на Украйна Володимир Зеленски да излезе и да произнесе реч.
Докато влизаше в централата на ООН в Ню Йорк, украинският президент беше обграден от журналисти на руската държавна медия "Вести". Заглушавайки останалите медии, които се опитваха да зададат въпроси на Зеленски, те започнаха да крещят един и същи въпрос:
"Кога ще дойдете в Москва?"
След като се отдалечи на няколко крачки, видимо изнервеният Зеленски прикри устата си с ръка и промълви - макар и все още доста отчетливо, на руски език:
"С ракета, по дяволите."
Многократно са обсъждани срещи между Владимир Путин и Володимир Зеленски под всякакъв формат, включително тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. До момента Кремъл винаги е отговарял по един и същи начин - двамата президенти ще се срещнат лице в лице само в Москва.
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Russian field propagandists at the UN shout at Zelensky in Russian: "When are you going to Moscow? When are you going to Moscow?"
Zelensky, also in Russian: "[I'll come] by a missile." pic.twitter.com/AfA3xAtgix— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 23, 2026