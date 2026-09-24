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Зеленски в отговор дали ще посети Москва: С ракета, по дяволите! ВИДЕО

Украинският президент беше обграден от руски журналисти

24.09.2026 | 09:26 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Интересна сцена се разигра пред централата на ООН, преди президентът на Украйна Володимир Зеленски да излезе и да произнесе реч. 

Докато влизаше в централата на ООН в Ню Йорк, украинският президент беше обграден от журналисти на руската държавна медия "Вести". Заглушавайки останалите медии, които се опитваха да зададат въпроси на Зеленски, те започнаха да крещят един и същи въпрос:

"Кога ще дойдете в Москва?" 

След като се отдалечи на няколко крачки, видимо изнервеният Зеленски прикри устата си с ръка и промълви - макар и все още доста отчетливо, на руски език:

"С ракета, по дяволите."

Многократно са обсъждани срещи между Владимир Путин и Володимир Зеленски под всякакъв формат, включително тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. До момента Кремъл винаги е отговарял по един и същи начин - двамата президенти ще се срещнат лице в лице само в Москва. 

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