Зеленски се съгласил да се проведат избори в Украйна, но после се отметнал: Какво го изплаши?

Бившият украински министър Михайло Федоров заяви, че лично е предложил на президента Володимир Зеленски да се проведат президентски избори през юни и че първоначално той се е съгласил. Според Федоров по-късно президентът се е отказал от идеята, след като е научил, че бившият главнокомандващ армията Валерий Залужни се е включил в надпреварата, съобщава Kyiv Post.

Михайло Федоров направи това изявление в обширно интервю за украинския вестник "Украинска правда". По думите му той лично е предложил изборите да се проведат през юни. Зеленски първоначално е бил готов да пристъпи към това, но е променил решението си, когато е станало ясно, че Валерий Залужни ще се включи в президентската надпревара, твърди бившият министър.

Федоров си спомни, че е казал на Зеленски, че Украйна се нуждае от избори, за да спре президентът да мисли за изборна политика и да започне да "мисли за собствения си паметник". Тогава Зеленски попитал Федоров какъв личен интерес има от организирането на вота.

"Победа във войната", отговорил Федоров, по негови собствени думи.

Избори преди края на войната

Федоров аргументира тезата си, че Украйна може да проведе избори, преди войната да е приключила. Според предложената от него схема страната първо би провела президентски избори, последвани от парламентарни.

Бившият министър не обясни как властите биха могли да преодолеят правните и логистичните пречки пред провеждането на вота по време на руската инвазия. А украинското законодателство забранява провеждането на президентски, парламентарни и местни избори, докато е в сила военно положение. Организирането на общонационален вот би изисквало и специални мерки, които да позволят на военнослужещите, разселените лица, жителите на районите близо до фронта и милионите украинци в чужбина да гласуват безопасно.

Президентските избори в Украйна, първоначално насрочени за 2024 г., бяха отложени след пълномащабното нахлуване на Русия и въвеждането на военно положение. Зеленски остава на поста си съгласно конституционните разпоредби, изискващи президентът да изпълнява функциите си, докато приемникът му не встъпи в длъжност.

Залужни не е навлязъл официално в политиката

Валерий Залужни, който командваше Въоръжените сили на Украйна до февруари 2024 г., а по-късно стана посланик в Обединеното кралство, не е обявявал официално кандидатурата си, нито създаването на политическа партия. Въпреки това през юли Kyiv Post съобщи, позовавайки се на по-ранно разследване на "Украинска правда", че Зеленски е попитал Залужни дали би се кандидатирал, ако през есента се проведат президентски избори. Според източници, цитирани в доклада, Залужни е отговорил, че ще се включи в надпреварата. Нито канцеларията на Зеленски, нито самият Залужни са коментирали публично този разговор.

В доклада се отбелязва също, че високопоставени украински представители са обсъждали рисковете от оспорвани избори между Зеленски и Залужни, на фона на опасения, че подобна кампания би могла да задълбочи политическото разделение по време на войната. През юни проучване на KIIS показа, че Залужни е обществената фигура с най-високо доверие в Украйна, като регистрира 73% доверие и 21% недоверие, постигайки нетен резултат от +52.

Изпълнителният директор на KIIS Антон Хрушчов заяви, че по-високото ниво на доверие към Залужни и Буданов в сравнение със Зеленски отразява общественото желание военни фигури да играят по-значима роля в бъдещото управление на Украйна.

От близък съюзник до остър критик

Михайло Федоров беше един от най-близките политически съюзници на Зеленски. Той ръководеше дигиталния аспект на успешната президентска кампания на Зеленски през 2019 г., преди да стане първият министър на дигиталната трансформация на Украйна. По-късно той пое ръководството на Министерството на отбраната и координираше усилията за разширяване на производството на дронове и внедряване на нови военни технологии.

Федоров напусна правителството по време на разместване на състава му през юли 2026 г. След напускането си той говори по-открито за необходимостта от избори по време на война и за промени в украинската политическа система.

"Украинска правда" съобщи, че някои членове на екипа на Зеленски вече го възприемат като потенциален политически опонент.

Федоров не е обявявал официално намерение да се кандидатира за изборна длъжност или да създава политическа партия. Той е заявявал, че "на 100%“ би се върнал в Министерството на отбраната, ако Зеленски му предложи поста", като същевременно твърди, че съпротивата срещу реформите му в сферата на обществените поръчки е допринесла за внезапното му освобождаване.

"Какво бих могъл да кажа - не на мен или на президента, а на активната част от обществото, която ясно е изразила позицията си? Не може просто да се изостави тази ситуация", каза той.