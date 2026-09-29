Тръмп одобри таен план за смекчаване на санкциите срещу Русия?

Доналд Тръмп тихомълком е одобрил план в стила на Студената война за смекчаване на санкциите срещу Русия на Владимир Путин в замяна на освобождаването на политически затворници.

Според списание The Atlantic, планът е бил представен на президента преди няколко месеца от Джон Коул - негов пратеник за Източна Европа и бивш адвокат на Тръмп и е бил пазен в тайна.

Тръмп е дал съгласие американски представители да сключват изгодни сделки за руски петрол, дизел и редкоземни минерали, дори докато Москва продължава да бомбардира украински градове.

Тази неофициална сделка може да предизвика възмущение сред украинските и европейските лидери, които се опасяват, че приходите, постъпващи в Кремъл, ще бъдат използвани за финансиране на инвазията на Путин. Президентът може също така да се сблъска с недоволство от страна на републиканските законодатели в Конгреса.

Това се случва само седмици след като Тръмп подписа закон за налагане на строги санкции срещу Русия и всяка държава, която търгува с нея.

Коул е прекарал повече от година в изпробване на този подход в Беларус, където е постигнал освобождаването на около 500 политически затворници от затворите на диктатора Александър Лукашенко в замяна на облекчаване на санкциите.

Тази предварителна работа проправи пътя за "мащабната“ сделка за торове, с която Тръмп се похвали в Truth Social миналата седмица, а Коул заяви пред The ​​Atlantic, че Русия също участва в преговорите, тъй като вероятно ще се наложи торовете да бъдат транспортирани през руска територия.

След нахлуването в Украйна Вашингтон до голяма степен избягва търговски споразумения, включващи Русия. "Всичко това работи в посока към възможността за мир“, заяви Коул.

Украинският президент Володимир Зеленски обеща да направи всичко възможно, за да предотврати евентуално вдигане на санкциите срещу Русия преди края на войната, но призна, че ще бъде трудно да се противодейства на притегателната сила на руските пари.

Тази седмица Белият дом номинира Коул за специален пратеник на президента по въпросите на заложниците - пост, за чието заемане той ще трябва първо да се яви пред сенаторите.

Тръмп се завърна в Белия дом миналата година, след като по време на предизборната кампания многократно се хвалеше, че може да сложи край на войната в рамките на 24 часа.

Оттогава насам той е провеждал многократни разговори с Путин и е изпращал своя пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския лидер поне седем пъти.

Тръмп дори посрещна Путин с най-високи почести на среща на върха в Аляска през август 2025 г., но преговорите приключиха без постигане на споразумение за прекратяване на огъня.

Повече от година след тази среща той все още се стреми към мирно споразумение, докато руските сили продължават да бомбардират украинските градове.