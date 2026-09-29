Тръмп: Войната с Иран ще приключи доста бързо

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ са разговаряли с посредници за прекратяване на войната с Иран и прогнозира, че конфликтът ще приключи "доста бързо", предаде Ройтерс.

"Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Американският президент каза още, че очаква цените на горивата да се понижат значително след края на войната.

Изявлението му идва на фона на посреднически усилия за намиране на решение на конфликта между Вашингтон и Техеран.

Преговори чрез Катар

Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че с катарски посредници са били обсъждани идеи за прекратяване на войната със САЩ. По думите му предложенията ще бъдат представени на Вашингтон, а Техеран очаква окончателния американски отговор чрез Доха.

"Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение", заяви Арагчи, цитиран от иранската държавна агенция ИРНА.

Той допълни, че Иран е информирал САЩ и международната общност и за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток. Арагчи не разкри подробности за тях.

Тръмп отрече да е предлагал облекчаване на санкциите

Междувременно Тръмп отрече информацията, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран.

"Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Коментарът му дойде след публикация на "Аксиос", според която Тръмп е бил готов да предложи подобни облекчения срещу отстъпки от страна на Иран по ядрената му програма, пише БТА.