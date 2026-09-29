Зеленски: Над 8000 севернокорейски войници вече са в Русия, готвят още 10 000

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и планира да привлече допълнително чуждестранни граждани за войната в Украйна, предаде DPA.

"Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, като се позова на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

От месеци има твърдения за възможна нова мобилизация в Русия на фона на загубите на фронта. Руският президент Владимир Путин досега отхвърля подобна необходимост.

Над 8000 севернокорейски войници в Русия

Зеленски съобщи и нови данни на украинското разузнаване за военното сътрудничество между Русия и Северна Корея.

По думите му в момента на руска територия се намират повече от 8000 севернокорейски военнослужещи.

"Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници - те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия", заяви украинският президент.

Твърденията на Зеленски за новата руска мобилизация и числеността на севернокорейските сили са базирани на информация на украинските служби и в предоставената информация няма независимо потвърждение на тези данни.

Русия плаща с технологии?

Според украинския президент Москва предоставя технологии на Пхенян в замяна на военната помощ, пише БТА.

Зеленски твърди, че в Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип "Шахед" с техническа подкрепа от Русия.

"Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света", заяви той.