Броят на училищата в Русия е намалял с 45% от началото на века, като най-големи загуби търпят селските райони, се посочва в доклад на Висшето училище по икономика, публикуван този месец.

Според доклада, цитиран от Euronews, мрежата от училища за средно образование в Русия се е свила от 68 800 институции през 2000 г. до малко под 38 хиляди през 2026 г. През същия период броят на децата в училищна възраст е намалял с около 13,5% - от 20,5 милиона на 17,7 милиона.

Понастоящем Русия разполага с по-малко училища от Германия, въпреки че населението ѝ е приблизително наполовина по-малко. През 2026 г. в Германия има над 40 000 училища.

Най-сериозен е спадът в селските райони, където броят на държавните училища е намалял от над 45 хиляди на около 21 хиляди - съкращение с повече от половината.

Броят на училищата в градовете също е намалял - от 22 700 през 2000 г. до 16 300 днес. Същевременно броят на учениците във всяко училище значително се е увеличил: от средно 300 ученици на училище преди 15 години до около 470 днес.

Броят на частните училища е нараснал от 635 през 2000 г. до 982 през 2026 г., но те представляват едва 2,5% от общия брой на училищата.

Повече е по-добре?

Затварянето на училища е резултат от програма за оптимизация, стартирала през 2001 г. и продължаваща и до днес.

Number of schools in Russia nearly halved since 2000 The number of primary, basic, and secondary general education institutions in Russia has dropped by nearly 45% since 2000, according to a report by the Higher School of Economics. There were 68,804 schools operating in Russia in the 2000–2001 academic year. By 2024, that number had fallen to 38,485, and by 2025, to 37,965. Over the past 25 years, the number of state schools in rural areas has decreased by 55% — from 45,475 to 20,664. In urban areas, the decline was less pronounced, falling from 22,694 to 16,319. At the same time, the number of private schools in Russia has risen — from 635 in 2000 to 982 in 2025. However, they account for only about 2.5% of the total number of educational institutions. The number of schoolchildren in Russia is also shrinking. While there were approximately 20.5 million students in 2000, that figure stood at 17.7 million by 2026. According to The Moscow Times, the technical condition of the schools that remain often falls short of basic standards. As of 2024, 3,800 of them lacked a sewage system, while 3,400 lacked running water and 3,500 lacked central heating. Nationwide, approximately 1/4 of all schools require major repairs, while around 500 are in a dilapidated state. 📷 | EPA/MAXIM SHIPENKOV — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) September 16, 2026

Преминаването към система на финансиране въз основа на броя на учениците направи по-малките училища финансово неизгодни: колкото по-малко деца се обучаваха в дадено училище, толкова по-малко държавни средства получаваше то. Училищата бяха обединявани със съседни учебни заведения или напълно закривани.

Към 2010 г. 26% от училищата в Русия вече бяха затворени. Още около 10 000 преустановиха дейност през следващото десетилетие, а други 2300 - от началото на 2020-те години насам.

Учители и родители протестираха срещу обединенията. Те изтъкваха, че големите укрупнени учебни заведения са по-трудни за управление, че се губят местните училища със собствен облик и че препълнените класове ще влошат качеството на образованието.

Според проучване от 2026 г., публикувано в руското списание "Нож“, социолози свързват затварянето на училища с обезлюдяването на селата.

Изследването установява, че при затваряне на селско училище семействата обикновено се разделят - единият родител се премества в град заедно с децата, докато другият остава на място заради работата си, като това разделение често става окончателно.

"Като спестявате разходите за една класна стая и един учител, можете да унищожите цяла процъфтяваща местна икономика“, се посочва в проучването.

Пример за това е село Атари в Лебяжки район на Кировска област: след като местното училище е обявено за нерентабилно, младите хора напускат и днес селището е до голяма степен изоставено.

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Депутатът от Комунистическата партия Дмитрий Новиков призова селските училища да се финансират като стратегическа социална инфраструктура, а не на базата на броя на учениците.

Той предложи мораториум върху закриването на класове от горния етап на средното образование в селата, както и в случаите, когато закриването все пак се осъществи - гарантиран целогодишен транспорт до училища в съседни райони.

Лоялна държавна идеология

От септември 2022 г. във всички руски училища се провежда задължителен ежеседмичен час, наречен "Разговори за важното“, като плановете за уроците се предоставят директно от Министерството на образованието.

Темите включват руските традиционни ценности, глобалната роля на Русия и войната на Москва в Украйна, наричана в официалните учебни материали "специална военна операция“ (единственият позволен от закона термин на Кремъл, целящ да омаловажи мащабната инвазия), както и теми като "служене на Родината“ и "саможертва“.

През 2023 г. бяха въведени нови единни учебници по история за учениците от горния курс, а от учебната 2024-2025 г. и за учениците от средния курс.

Единният учебник по история от 2023 г. описва Украйна като "агресивен антируски плацдарм“, представя нахлуването, окупацията и анексирането на украинския полуостров Крим от страна на Москва през 2014 г. като поправяне на "историческа несправедливост“, а западните санкции са представени като опит за унищожаване на руската икономика.

Анна Райт, изследовател за Източна Европа и Централна Азия в Amnesty International, заяви, че учебниците "крият истината и изопачават фактите относно сериозните нарушения на човешките права и престъпленията съгласно международното право, извършени от руските войски срещу украинците“.

Райт определи идеологическата обработка на децата като "циничен опит за заличаване на украинската култура, украинското културно наследство и идентичност.

Учебниците инструктират учениците да не се доверяват на информация, открита в интернет. Те бяха актуализирани това лято: главите, посветени на войната, бяха разширени, а към тях бе добавен раздел за срещата между Тръмп и Путин в Аляска.

В редактирането на учебниците участва Владимир Медински, съветник на Путин, бивш министър на културата и ръководител на руската делегация в преговорите за прекратяване на огъня с Украйна.

След като премина директно на работа в Кремъл като съветник на президента, той бе назначен за председател на Междуведомствената комисия по историческо образование - орган, създаден през 2021 г. с цел противодействие на това, което Русия определя като историческа "фалшификация“.

Подходът на Медински се описва като псевдоисторическа реторика, използвана за изграждането на "лоялна държавна идеология“. Срещу него са наложени санкции от ЕС, САЩ и Канада.