Войната между Мъск и Тръмп може да сложи край на слуховете за изкупуване на Truth Social

Една от по-малко обсъжданите последици от публичната вражда между Илон Мъск и президента Тръмп е, че всяка възможност собственикът на X да купи Truth Social, за да я комбинира със своя сайт за социални медии, е пропаднала. Но целувката и помирението между двамата, което може би е в процес на изпълнение, може да накара езиците отново да се размърдат, че Илон ще хвърли спасително въже на изпадналата в затруднение социално-медийна платформа на Тръмп.

Нека обобщим ситуацията: Потенциалното закупуване от Мъск на социалната медийна платформа на президента е широко застъпено сред търговците, откакто двамата мъже станаха най-добри приятели някъде в началото на изборния цикъл през 2024 г., когато Мъск стана MAGA.

Теорията е следната: Социалната мрежа Truth Social е готова за поглъщане. Нейната компания майка, Trump Media and Technology Group, е загубила 400 млн. долара миналата година при приходи от нищожните 3,6 млн. долара. В най-добрите си дни тя може да събере близо 2 милиона потребители дневно - “дребни картофи”, както се казва, в сравнение с 36-те милиона, които могат да бъдат открити в X, когато той работи на пълни обороти.

Trump Media се търгува за около 20 долара за акция с пазарна капитализация от 5,7 милиарда долара. Дребни пари за Мъск, който според Forbes струва 414 млрд. долара. Какъв по-добър начин да си спечелите благоразположението на най-могъщия бизнесмен в света, превърнал се в президент, от това да сложите пари в джоба му?

Това беше преди битката на титаните, пише в рубриката "Оn the money" за The New York Post. Медиите на Тръмп поевтиняха още в първия ден на обидите в социалните мрежи (както и Tesla на Мъск, която разчита на държавни помощи за част от приходите си), тъй като разговорите за изкупуване намаляха. За разлика от Tesla, Truth Social не се възстанови и остава на червено.

Виновникът за това е, че закупуването на Trump Media е последното нещо, за което Мъск мисли след разправията от миналата седмица.

Интересът към къси позиции изглежда нараства и в Truth Social, което означава, че търговците, които залагат на срив на акциите, са около 12% от наличните акции в обращение, според Боб Слоун от S3 Partners, световният експерт по данни, свързани с този аспект на пазара.

Трейдърите споделят, че числото би било по-високо, ако не бяха постоянните спекулации, че Мъск ще се намеси и ще купи платформата на Тръмп като услуга на приятеля си, и заради случилото се след това. Илон се опитваше да се реваншира с Доналд, публикувайки в сряда, че атаките му срещу президента са отишли ​​твърде далеч. Тръмп сега казва, че е отворен за целувки и сдобряване.

Любовта е във въздуха. Може би, но си спомнете, че Илон влезе в MAGA, защото му беше омръзнало от етоса на демократичната партия. Още повече, че Мъск е бизнесмен, а бизнесът му разчита на федералното правителство - известно още като Тръмп - за различни договори и данъчни облекчения. Може би е време Мъск отново да се превърне в “първия приятел“ на Тръмп, като хвърли на Truth Social това спасително въже.

Със сигурност има и други причини, поради които акциите на Truth Social не са се сринали напълно. Тя е собственост на Тръмп, чието име е безспорно разпознаваемо. Публикациите му предизвикват интерес. Компанията въвежда нови функции, като например услуга за стрийминг, и се стреми да разшири и без това внушителното присъствие на президента в криптовалутата.

Представя се на инвеститорите като нов, зараждащ се сценичен бизнес, който има светло бъдеще, дори ако цифрите показват друго...

Това определено е и стръв за поглъщане, ако Илон наистина иска да се помири с Тръмп.

