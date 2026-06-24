Моника Златева от CT Interactive с признание на WEBIT Changemakers

Две десетилетия визия, лидерство и последователна работа в една от най-динамичните дигитални индустрии доведоха до заслужено признание. Моника Златева, главен търговски директор на CT Interactive, беше отличена от Webit Changemakers като личност и професионалист, която не просто вярва в промяната, а я създава.

Признанието идва в специален момент за Златева - годината, в която тя отбелязва 20 години в iGaming индустрията. Тя споделя, че е истински признателна да бъде сред толкова успешни и вдъхновяващи лидери, като благодари на всички, които са я подкрепили и са гласували за нея.

„Преди 20 години вярвах в дигитализацията и глобализацията. Моята визия вече се случи“, споделя Моника Златева и допълва, че участието й във Webit е възможност да потърси ново вдъхновение и идеи за бъдещето.

Като част от CT Interactive, Златева има ключова роля в развитието на компанията на международните пазари, изграждането на стратегически партньорства и утвърждаването на българското присъствие в глобалната iGaming индустрия. Нейният професионален път е свързан с бизнес развитие, стратегически маркетинг и създаване на устойчиви партньорства в силно конкурентна и регулирана среда.

Webit Changemakers отличава хората, които не чакат бъдещето да се случи, а участват активно в неговото изграждане. За Моника Златева това признание е не само личен успех, но и символ на две десетилетия последователна работа, лидерство и вяра в силата на технологиите, иновациите и отговорния бизнес.

„Днес, 20 години след началото на моята мисия, съм родител. Това ме мотивира да работя още по-усърдно за по-светло, по-мирно, по-сигурно и по-красиво бъдеще за моето дете“, казва още тя.

Changemakers Gala Dinner 2026 се проведе след Webit 2026 и събра на едно място личности от бизнеса, науката, културата, спорта, медиите и обществения живот, чиито идеи, енергия и действия движат България напред.