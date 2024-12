Пенсионираха конкурса "Мис Нидерландия", остарял е

Конкурсът за красота “Мис Нидерландия” остава в историята, а организаторите са решили да го пенсионират. Причината - конкурсът е прекалено стар, а светът се променя.

Конкурсът вече няма да се провежда, а на негово място тези, които стоят зад него, въведоха нова инициатива, насочена към “вдъхновяване“ на младите хора по много различни начини.

Ходът за “пенсионирането” на конкурса идва малко повече от година след като съдиите коронясаха първата транс жена победителка - Рики Коле.

Изявление на уебсайта на състезанието обяви закриването му и създаването на нова платформа, наречена “Niet Meer Van Deze Tijd“ (“Вече не е от това време“), съобщава CNN.

В съобщението се казва: “След години история, пълна с блясък, талант и вдъхновение, Мис Холандия се сбогува с името, което се озова в сърцата на много хора. Но това не е краят; това е ново начало. Светът се променя и ние се променяме с него.

“Мис Нидерландия се трансформира в No Longer of this Time: платформа, която се върти около психичното здраве, социалните медии, разнообразието, себеизразяването и много повече. Няма повече корони, а истории, които свързват. Без рокли, но мечти, които се сбъдват.

“Тук вдъхновяваме младите хора да бъдат себе си в свят, който непрекъснато се променя.“

В изявление, изпратено до CNN, Моника ван Ий, директор на Мис Нидерландия и основател на новата платформа, каза: “Жените са несигурни поради, наред с други неща, възхода на социалните медии и техните нереални образи на красота.“

Защитавайки досегашния рекорд на конкурса, тя каза, че нейният екип е “работил интензивно с участниците“ през годините и че овластяването на жените не е просто „празни думи, а движение“.

Обратната връзка от зрителите обаче става все по-трудна за управление.

“Бихме искали да използваме положителната си енергия, вместо винаги да се налага да се защитаваме. Сега можем да достигнем до всеки и да осигурим правилната солидарност. Вярваме в нашата платформа и може би поясът и короната са остарели. Но жените, които се подкрепят и си помагат, това винаги е било важно за нас!“

Коле, която беше една от двете транс жени, които продължиха да се състезават в Мис Вселена 2023, използва влиянието си, за да популяризира по-приобщаваща визия за света на конкурсите.

Във видео, публикувано в Instagram миналата година, тя каза: “Мис Вселена ни помоли да се опишем с една дума. Думата, която избирам, е “победа“, защото като малко момче покорих всички неща, които ми се случиха по пътя – и вижте ме сега, застанала тук като силна, овластяваща и уверена транс жена”, каза Коле.

