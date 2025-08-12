Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, Митов ги поздрави

Вътрешният министър Даниел Митов поздрави полицаите, които ескортираха родилка от Добрич до Варна и допринесоха за нормалното раждане на близнаците на жената.

"Поздравления и признателност към младши автопатрул Тодор Гроздев от ОДМВР-Добрич, младши инспекторите Владимир Пенев и Кирил Цанойков от РУ-Аксаково, както и младши инспекторите Кондо Кондов и Тихомир Трендафилов от Специализираните полицейски сили при ОДМВР-Варна за оказаната помощ и бързата реакция, с които осигуриха безопасен и навременен ескорт на родилка от Добрич до болницата във Варна.

Полицаи от двете областни дирекции – Варна и Добрич, реагираха мигновено, след като бъдещият баща спрял патрулка на изхода на града и помолил за съдействие. Пътните полицаи от ОДМВР-Добрич без колебание потеглили, като междувременно уведомили колегите си от Варна. На Панорамния път при Аксаково екип от местното РУ поел съпровода, а в града се включили и служители на Специализираните полицейски сили.

Благодарение на бързата организация и професионалното съдействие, родилката била откарана безпрепятствено до лечебното заведение, където няколко часа по-късно се родиха близначета.

Подобни ситуации не са изключение – само преди дни полицаи от РУ-Аксаково оказаха същата помощ на пациент, пътуващ за спешна хемодиализа във Варна. Това е ежедневната работа на служителите на реда – в помощ и в служба на обществото", написа Митов.