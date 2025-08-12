Дебнат ни опасности: От кран и ел. табло до стършели на детска площадка

Опасности ни дебнат отвсякъде - това става ясно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Изпратиха ни снимки от Божурище на стар портален кран на входа на седалище на фирма и въпреки изгубеното съдебно дело от тях, все още не е премахнат. Съоръжението е силно корозирало и опасно за преминаващите по улицата, което налага да бъде премахнато в най-кратки срокове. (целият сигнал тук)

В район „Сердика“ над пътното платно виси отчупено осветително тяло на стълб, точно над преминаващите коли и е само въпрос на време да доведе до инциденти ако не се вземат спешни мерки по премахването му. (целият сигнал тук)

Сигнализираха ни и за опасно скеле в частен имот: „Няма мрежа за обезопасяване на скелето, така е от един месец, никой не вдига телефоните на строителен контрол. Моля обърнете внимание. Работят над главите ни и не може да се движим спокойно.“ (целият сигнал тук)

Наш потребител ни изпрати снимки на опасни дървета в кв. „Младост“ 2 , които пречат на пешеходците да преминават свободно и създават опасност от инциденти. Молбата е да бъдат премахнати, за да се улесни преминаването по пътеката. (целият сигнал тук)

Писаха ни за наклонено и образуващо отвор в тротоарните плочи електрическо табло: „От дясно на входа има едно неподдържано ел. табло, което е започнало да се наклонява. Три пъти подавахме сигнал на електроразпределителната фирма за нашия район и трите пъти отказваха да вземат мерки за отстраняване на таблото под предлог, че не е тяхно. Първия път казаха, че е на кабелен оператор, втория път, че е на фирмата за уличното осветление и последния път, че е на Топлофикация. Обръщаме се към Вас с надеждата да предприемете мерки и това старо табло, ако не е функциониращо да се демонтира.“ (целият сигнал тук)

Опасност има и за играещите деца и техните родители на детска площадка в град Шумен, където в стар дънер са се настанили стършели, където правят гнездо и се роят. (целият сигнал тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.