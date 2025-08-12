Глобиха с по 1000 лв. двама мъже, причинили пожари, единият е в ареста

На двама мъже, запалили огън на открито и причинили пожари, са съставени актове и са им наложени санкции от по 1000 лв. Единият от тях е и задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, съобщава БТА.

Първият случай е с 25-годишен, задържан за пожар в сухи треви и стърнища в землището на село Буковлък. Той обгарял кабели за желязото в тях и поради непредпазливост е запалил пожар. Над 200 дка нискостеблена растителност, храсти и сухи треви са изгорели през вчерашния ден, допълни Цветкова.

На мястото на произшествието са се отзовали екипи на районната служба в Плевен и участъка в квартал „Сторгозия“ с три пожарни автомобила.

Пламъците тръгнали от местността Джанков дол и бързо се разпространили. Огънят преминал през непроходимо дере и труднодостъпният район е затруднил гасенето. При пожара няма пострадали хора. Спасени са къщите и вилите в района. Спасена е и 400 дка широколистна гора.

След извършен оглед и разследване на служители от Първо Районно управление в Плевен е установен 25-годишен от Буковлък. Около обяд в землището край селото той е запалил събрани кабели, за да добие вторични суровини. Задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Вторият акт е съставен на 30-годишен мъж, запалил огън край село Търнене. Снощи след 21:00 часа в землището на селата Дисевица и Търнене са били запалени сухи треви, храсти и папури. Служители от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сторгозия са локализирани пламъците. В близост до възникването на огнищата е установен 30-годишният. Изяснява се съпричастността му към инцидентите.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен напомнят, че остава в сила категоричната забрана за палене на огън на открито. Установените нарушители ще бъдат санкционирани. Обстановката в региона остава пожароопасна.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи, че тази седмица в страната има над 1000 пожара. Два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин.