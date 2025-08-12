IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Отново ръст на заразените с коронавирус в България

Експертите съветват да се правят тестове

12.08.2025 | 08:20 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:25 ч. 48
Кадър: Нова телевизия

Кадър: Нова телевизия

Ръст на случаите на COVID-19 у нас се отчита през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.

„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с  температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза пред Нова телевизия д-р Саша Порязова.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като една респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

коронавирус ръст на случаите д-р Саша Порязова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem