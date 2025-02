23-годишната, спала със 100 мъже за един ден, е бременна

Звездата от OnlyFans, 23-годишната Лили Филипс, е бременна с първото си дете, като обяви новината в Instagram на 18 февруари, като сподели поредица от снимки. „Тайната е разкрита. Бебе Филипс 2025“, написа тя в описанието.

Първият кадър я показва как държи наедрялото си коремче, а вторият – два положителни теста за бременност.

Бъдещата майка не разкри повече подробности около бременността си.

През декември 2024 г. Филипс привлече внимание с участието си в документалния филм на Джош Питърс "I Slept With 100 Men in One Day". В продукцията звездата от OnlyFans разказва как през октомври е прекарала един ден, създавайки съдържание с множество партньори за своя абонаментен канал.

В един от най-разпространените клипове от филма Филипс се разплаква, споделяйки, че се е чувствала като „робот“ по време на преживяването.

„Мисля, че след 30-ия човек, когато вече напредвахме, бях изградила рутина за това как ще се случва всичко, а понякога просто се дистанцираш – не е като нормален секс. В момента в главата ми мога да се сетя за пет-шест, може би десетима мъже, които помня, и това е. Но е странно, нали? Ако не бяха видеата, нямаше да знам, че съм стигнала до 100“, споделя тя, цитирана от People.

