ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще произвеждат най-търсените натовски 155 мм снаряди

Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди. Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството, цитирана от БНР.

От документа се разбира, че държавното предприятие ВМЗ-Сопот и германският концерн "Райнметал" ще си сътрудничат в областта на отбраната, като изградят консорциум, в който българското участие ще е около 1 млрд. евро.

Въпросното сътрудничество ще се изразява конкретно в съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", което ще управлява завод за производство на материали и заряди, както и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Според министъра на икономиката Петър Дилов става въпрос за първоначалната концепция за създаване на съвместно дружество, като преговорите през изминалите месеци са били интензивни.

"Райнметал" ще трансферира и технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас. 155-милиметровите боеприпаси са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие.

155 мм снаряди се използват и за войната в Украйна. През 2023 г. стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155-милиметровия калибър. От стенограмата от правителственото заседание става ясно, че министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

Очаква се и разкриването на нови работни места. 960 млн. евро ще са нужни за българското участие в консорциума с "Райнметал". Парите ще бъдат заети от европейския механизъм за сигурността на Европа - SAFЕ.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие само фирмата е продала оръжие за 296.3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

Шефът на най-големия оръжеен концерн в Европа пристигна на изненадваща визита в София през март. Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и водената от него делегация тогава бяха приети на най-високо ниво, включително и от президента, парламента и правителството.

Папергер заяви, че делегацията не е в България, за да иска възлагане на поръчки, а за да създаде трайно партньорство с държавата и местния бизнес. Той отбеляза, че в страната ни има добра основа по линия на производството на боеприпаси. И намекна, че идеята е да се види дали "Райнметал" може да направи съвместно дружество с български предприятия.

“Нашата компания е в растеж и заедно с вашата държава, с вашето правителство и подкрепата на бизнеса имаме добри възможности както за ВВС, така и за военноморските сили. Надявам се днес на ефективни и полезни разговори и по-бързо да преминем към изпълнение на плановете си“, заяви през пролетта Армин Папергер.

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода. "Сега търсим и партньори в България, които искат да растат. Целта ни е да достигнем оборот от 1 млрд. евро годишно – така създаваме хиляди работни места в страната, хората плащат данъци, а компанията също ще генерира печалба и ще плаща данъци. Това е печеливша ситуация за всички", обясни по онова време Папергер.

"Райнметал" ще изгради модерна фабрика за барут у нас на стойност 420 млн. евро. Това пък обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов през април, след като проведе среща в Дортмунд с Папергер.

Лидерът на ГЕРБ разказа тогава, че германската компания ще се включи с 51% в собствеността на бъдещо съвместно дружество, а българската държава – с 49%, и че проектът е на бюрото на премиера Росен Желязков.

Борисов подчерта, че целта е заводът да бъде завършен по-бързо от сходни проекти в Дания и Литва, с които се конкурира по време. Максималният срок за това е 2 г., но лидерът на ГЕРБ е споделил, че волята на правителството е дори да стане за по-кратко, тъй като трябва да се инвестира и в производството на снаряди и технологични линии. /Сега