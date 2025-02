US порно актриса разбуни духовете в Афганистан, отишла без знанието на талибаните

Американска порно актриса е пътувала до Афганистан без знанието на талибаните, които са ограничили правата на жените и момичетата и са наложили строги закони за морал, откакто заеха властта през 2021 г.

Уитни Райт, която предизвика шум с посещението си в Иран миналата година, публикува снимки от пътуването си до контролирания от талибаните Афганистан в профила си в Instagram. Те показват самолет от националния превозвач на писта, таван с плочки от западния град Херат, артикули и колички от супермаркети. Райт не се появява на изображенията.

Талибаните се стремят да привлекат туристи и да популяризират една различна “страна на страната”, пише AP.

Като гражданин на САЩ, родена в Оклахома Сити, Райт се нуждае от виза, за да влезе в Афганистан, но няма работещи афганистански посолства или консулства в САЩ. Талибаните контролират около 40 дипломатически мисии по света.

Държавният департамент казва, че гражданите на САЩ не трябва да пътуват до Афганистан по каквато и да е причина поради граждански вълнения, престъпност, тероризъм, отвличания и ограничени здравни заведения. Освен това се казва, че има риск от неправомерно задържане на граждани на САЩ.

Преди време порнозвезда предизвика възмущение, позирайки за снимки пред стенописите “смъртта на Америка“, които бяха нарисувани върху вече изоставеното посолство на САЩ в Иран.

