93-годишен поляк се удави на Слънчев бряг

Морето край курорта взе още една жертва, самоличността му се установява

07.08.2025 | 09:45 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:18 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг. Едната жертва е много възрастен мъж от Полша, а самоличността на другия удавник все още не е установена. 

И двата случая са от сряда. 

Първият сигнал е подаден около 10.25 часа в полицията в Несебър. Тялото на удавник е извадено от спасител в района на плажа пред дискотека "Бедрум" в Слънчев бряг. Самоличността на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години, едро телосложение и рядка прошарена коса, все още е неустановена. 

Вторият случай се е разиграл около 15.30 часа. Спасител от двадесети пост е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ мъжът починал. 

Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин. 

Телата и на двамата удавници са откарани в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас за аутопсия. 

И по двата случая са образувани досъдебни производства. 

Слънчев бряг удавени мъже ОДМВР-Бургас
