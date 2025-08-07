Легендата на "Байерн" Томас Мюлер подписа с "Ванкувър Канъкс" от МЛС на САЩ и Канада обявиха привличането на бившия нападател на Байерн Мюнхен Томас Мюлер.

35-годишният германец е подписал договор до края на сезон 2025 с опция за едногодишно продължаване. „От Мюнхен до Ванкувър. Легенда пристига. 13 титли от Бундеслигата, 2 титли от Шампионската лига на УЕФА, 1 трофей от Световното първенство по футбол. Томас Мюлер е тук и е готов да напише следващата си глава с Капс", написа клубът на сайта си.

„Томас е играч от световна класа", каза Аксел Шустер, изпълнителен директор и спортен директор на Ванкувър.

Шустер каза, че Мюлер е известен „с елитното си създаване на положения, несравнимата си пространствена осведоменост и безмилостното си движение извън топката".

„Той не само носи победоносен произход и изключителна футболна интелигентност, но и неуморна работна етика, която ще издигне целия отбор.

Томас е естествен лидер, чиято страст към играта е заразителна. Това е изявление, подписано от нашия клуб и нашата собственост - трансформиращ момент за нашия клуб и нашия град. Горди сме да приветстваме Томас във Ванкувър", добави спортният директор.

Мюлер напусна Байерн през лятото. Той е продукт на академията на баварците и играе за основния отбор от 2007 година.

Общо нападателят е записал 756 мача във всички състезания, отбелязвайки 250 гола и правейки 276 асистенции. Мюлер е спечелил 33 трофея с Байерн.