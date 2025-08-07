Светият синод заклейми гастролиращи гурута, йоги и самозванци

Светият синод на Българската православна църква излезе с официално обръщение по повод езическата нео-индуистка пропаганда с лъжехристиянски елементи, като призовава за по-голяма бдителност по отношение на "гастролиращи гурута, самозвани "духовни учители" и гравитиращите около тях общности".

"За нас е крайно неприемливо Господ Иисус Христос да бъде представян от един или друг гуру като поредния от многото "духовни учители" или като "въплъщение" ("аватар") на индуисткото божество Кришна", категорични са от Синода.

"Обръщаме се към богохранимото ни православно паство в България и по света, както и към медиите, културно-просветните институции и обществеността с призив за по-голяма бдителност по отношение на гастролиращи гуру-та, самозвани „духовни учители“ и гравитиращите около тях общности.

Те развиват проповедническа и религиозна дейност у нас, като преплитат своите езически вярвания с некоректно използвани елементи от християнството. Сред основните цели на тези „духовни водачи“ е да въведат в духовна заблуда колкото е възможно повече човеци и така да увеличат числото на своите последователи.

В страната ни и извън нея често се рекламират инициативите на нео-индуистки „духовни водачи“ като Бхактиведанта Свами Прабхупада, Махариши Махеш Йоги, Шри Чинмой, Шри Матаджи Нирмала Деви, Ошо Раджниш, Саи Баба, Шибенду Лахири, Шри Шри Рави Шанкар и мн. др.

Повечето общности, обожествяващи тези водачи, заявяват пред обществеността, че имат за цел да усъвършенстват отделния човек и обществото като цяло чрез създаване на нагласи, умения и условия за „себереализация“ и „хармония“. Култовете, действащи от името на подобни гуру-та, твърдят, че тяхната работа е съсредоточена върху образователни, културни и спортни програми, семинари и курсове за самоусъвършенстване, освобождаване от стреса, подобряване на здравето, засилване на концентрацията и паметта, миротворчески проекти и всеобщ напредък на цялото човечество.

Чрез подобни положителни послания те се инфилтрират временно или трайно в календара на редица културни и образователни институти. Така биват подвеждани незапознатите български граждани: кметове, директори, секретари, преподаватели, възпитатели, родители и деца, които биват поставени в ситуация да се приобщават към инициативи, насочени срещу християнския им мироглед и рушащи православната им идентичност, се казва в изявлението на Светия синд. /Труд news