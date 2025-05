Най-добре облечените звезди на Met Gala 2025

Разкриване на трета бременност! 5-метров шлейф! Пелерини, бастуни и маникюр, който е изисквал два дни за направата! Met Gala 2025 ни предостави страхотна, безстрашна мода чрез звезди, които празнуват темата Superfine: Tailoring Black Style с множество персонализирани визии, изпълнени със символика.

Дрескодът „Скроено за вас“ позволи развихряне на дизайнерското въображение и разказване на модни истории. Съпредседателят Колман Доминго почете бившия главен редактор на списание Vogue Андре Леон Тали с яркосиньо наметало от Valentino, докато Зендая работи с Фарел Уилямс и Louis Vuitton за своя персонализиран бял костюм от три части. Двойките Алиша Кийс и Swizz Beatz и Габриел Юниън и Дуейн Уейд координираха външния си вид за романтична среща на червения килим.

Според списание Vogue, тазгодишната изложба, която се подчинява на темата, черпи вдъхновение от книгата на Моника Милър от 2009 година Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity и включва облекла, картини, снимки и много други – всички изследващи незаличимия стил на чернокожите мъже в контекста на дендизма от 18-и век до наши дни. Милър служеше и като гост-куратор на изложбата в Института за костюми.

Милър определя дендизма като „да се обличаш мъдро и добре“. Тя също така го описва като „стратегия и инструмент за преосмисляне на идентичността, за преосмисляне на себе си в различен контекст. За прокарване на граница – особено по време на робството, за определяне на това кой и какво се счита за човешко“.

Авторката добави, че изложбата ще покаже как чернокожите хора са се трансформирали от поробени и приемани като луксозни предмети, придобити като всеки друг знак на богатство и статус, до автономни, самоизграждащи се индивиди, които създават глобални тенденции.

А ето и кои бяха най-добре облечените звезди на тазгодишната Met Gala

Риана

Не само че Риана показа наедрялото си коремче и обяви третата си бременност, тя също така пристигна час след официалното закриване на червения килим. Изпълнителката носеше спиращ дъха тоалет на Marc Jacobs, който чудесно описваше тялото ѝ и по никакъв начин не криеше бременността ѝ.

Носителката на „Грами“ носеше сив корсет, съчетан с дълга до пода пола и късо черно яке. На Marc Jacobs също така бяха токчетата, вратовръзката и шапката, които Риана носеше.

