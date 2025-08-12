IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които най-лесно се адаптират при трудни ситуации

Ето кои са те

12.08.2025 | 18:30 ч. Обновена: 13.08.2025 | 04:26 ч. 1
Снимка: iStock/Evgeny Gromov

Снимка: iStock/Evgeny Gromov

Адаптивността е необходимо качество за всички. Така хората се приспособяват по-лесно към нови ситуации, среди и условия. Но за някои зодии е по-лесно да направят това. Вижте кои са, според "Times Of India".

Близнаци

Близнаците са управлявани от Меркурий, планетата на комуникацията. Така че - тези зодии имат остър ум, много идеи, бързо се сещат за нови неща, хиляди мисли преминават през главата им. Това значи, че се справят добре с различни видове ситуации. Харесва им да се запознават с нови и различни хора, да говорят на всякакви теми и да се захващат с нови хобита - да има разнообразие.

Стрелец

Огнени зодии, които са големи приключенци. Те са управлявани от Юпитер, планетата на изобилието. Те искат вълнение, тръпка, да опитват нови неща - така че прекрасно могат да се нагодят към новите условия и да се адаптират към нови среди, ситуации. Харесва им да общуват с хора от различни култури, с различен бекграунд. Отворени към нови идеи и преживявания са.

