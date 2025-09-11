IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
9 типа мислене, издаващи поведение на жертва

Човек, който играе жертвата обикновено се самоубеждава постоянно

11.09.2025 | 22:15 ч.
Снимка: istock

Снимка: istock

Има разлика между начините, по които хората виждат себе си и мястото си в обществото и света въобще. Някои хора предпочитат да вземат контрола върху живота си в свои ръце и да действат за всичко, което зависи от тях. Други хора предпочитат да приемат поведение на жертва, което до голяма степен отнема от усещането за контрол на живота. Усещането да си независим и да успяваш да се справиш с всичко със собствените си усилия и начини дава свобода, дава високо самочувствие. Докато обратният подход дава резултат на ниско самочувствие и самооценка, абдикация от отговорност и контрол на живота. 

Хората, които играят жертвата се чувстват безпомощни, нямат силата да променят живота си, не са способни да контролират, да прогресират, да постигат успехи. Личностите с манталитет на жертва предпочитат да вярват, че животът им не се контролира от тях, а от външни сили, обстоятелства и хора, над което те нямат контрол. 

Кои са типовете мислене, издаващи поведение на жертва?

1.    Защо лошите неща се случват винаги на мен?

Ще познаете жертвата по мрънкането. Жертвата винаги се тръшка, че лошите неща се случват само на нея, никога на другите. Хората с поведение и манталитет на жертва се фокусират предимно върху негативното, върху неуспехите си и никога не зачитат малките победи, които постигат. Негативният подход към самите себе си неминуемо се отразява отрицателно над всичките им типове поведения в живота им. 

негативни мислене стрес ниско самочувствие
