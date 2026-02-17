Стана ясно как Анистън е прекарала своя 57-и рожден ден с гаджето

Дженифър Анистън е имала значим рожден ден - отпазнуван с любимия ѝ Джим Къртис. Актрисата навърши 67 години на 11-и февруари. Тя се насладила на скромно празненство с 50-годишния хипнотерапевт.

Приятелите на Джен казват, че тя е на "страхотно място сега" - благодарение на Джим.

"Джен празнува с вечеря за рожден ден с Джим. Беше скромно и просто приятна вечер. Тя винаги празнува своя рожден ден. За нея - това е свързано с това да бъде благодарна за още една година. Тя имаше невероятна година. Тя се чувства много щастлива. Тя е на страхотно място сега. Да прекара своя рожден ден с Джим - го направи още по-специално", коментира източник на "People".

