4 типа мъже, на които не може да вярвате

Наслаждавайте се на търсенето на връзка, но дръжте очите си широко отворени. Има типове мъже, на които никога не трябва да имате доверие.

Един мъж може да изглежда практически перфектен, когато започнете да се срещате с него. Но не след дълго, след като решите да се обвържете, той става нуждаещ се, прилепчив, властен и понякога граничещ с контролиране. Може би дори става дистанциран и безразличен.

Той е имал потенциал да бъде вашата идеална половинка, но вместо да го реализира, оставя следа от драма в живота ви. Още по-лошо е, ако това продължава да ви се случва отново и отново.

Много жени са привлечени и се влюбват в образа на това, което един мъж може да стане, а не в това, което е в момента. Много жени признават, че са били влюбени до уши в мъж въпреки изобилието от предупреждения. След това са дали на мъжа втори или трети шанс, само за да бъдат отново разочаровани.

Можете да се запознаете с предупредителните знаци, така че следващия път, когато мъж с една от тези типове личности се изпречи на пътя ви, да го забележите от разстояние и да го подминете.

Ето 4 типа мъже, на които не може да се има доверие, независимо колко мили и очарователни са:

1. Господинът, който ви казва „Обичам те“ твърде бързо

Той има много повърхностни емоции и връзки с други хора. Едно от нещата, които вероятно ще ви привлекат към него, е колко бързо казва, че ви обича и иска да се обвърже с вас.

В рамките на няколко седмици след първата ви среща вие вече сте любовта на живота му и той иска да бъде с вас завинаги. Той ще ви дава подаръци и много обещания и ще ви обсипва с внимание. Ще бъдете смаяни от това колко бързо се развиват нещата, но също така ще бъдете поласкани.

Това е червен флаг, защото свестните хора се нуждаят от дълъг процес, за да развият взаимоотношения, както се потвърждава от метаанализ на удовлетвореността от взаимоотношенията през целия живот от Psychological Bulletin. Един уравновесен мъж ще изчака да узнае достатъчно много информация за вас, преди да ви предложи обвързване.

Този тип човек живее във фантастичен свят, където нищо не е реално. Той има повърхностни емоции и се влюбва и разлюбва по прищявка. Той всъщност ще се отдръпне от вас толкова бързо, колкото се е обвързал.

Източник: Tialoto.bg