Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи ливански паспорт в Бейрут, няколко месеца след като президентът на страната го удостои с гражданство.

Швейцарецът, който е женен за Лина ал Ашкар от Ливан, благодари на президента Жозеф Аун на среща във вътрешното министерство. Той попълни необходимите документи, като му беше направена снимка и взет пръстов отпечатък, след което му беше връчен паспортът.

„Много съм горд и щастлив да бъда тук в Бейрут в Министерството на вътрешните работи, за да получа най-после ливанския си паспорт. Обичам Ливан“, заяви Инфантино във видео, излъчено по местните телевизионни канали, цитиран от АП.

Жените от близкоизточната страна обичайно не могат да предадат гражданството си на своя съпруг или деца. Жозеф Аун обаче направи изключение за Инфантино и неговото семейство.

Джани Инфантино има още италианско и швейцарско гражданство.

(БТА)