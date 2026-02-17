Imoti.net организира бизнес форум за адаптацията на имотния пазар след еврото

Как ще се адаптира имотният пазар след въвеждането на еврото, ще се трансформира ли средата и как ще се променят ценовите нагласи на потребителите – тези и още ключови въпроси ще бъдат във фокуса на първия голям бизнес форум на Imoti.net за 2026 г. Събитието ще се проведе на 24 февруари от 14:00 часа в Интер Експо Център и ще даде старт на 11-ото издание на проекта Real Estate Business Forums & Awards на Imoti.net.

Форумът поставя началото на целогодишната инициатива, чиято цел е да повишава информираността в сектора на недвижимите имоти, да насърчава добрите практики и иновациите и да създава устойчива трибуна за професионален диалог между всички участници на пазара. С присъединяването на България към еврозоната и променящата се икономическа среда, темата за адаптацията излиза на преден план не само като предизвикателство, но и като възможност за преструктуриране и растеж. Затова и всички бизнес форуми на Imoti.net през годината ще се проведат под общата тема “Адаптация”.

“Кой ще оцелее и кой ще води пазара до 2030 година” е сред въпросите, които ще бъдат обсъдени от водещи експерти на 24 февруари в Интер Експо Център. В центъра на дискусията ще бъдат още темите как пазарът на недвижими имоти, строителството и инвестициите ще се приспособят към новата валутна реалност, как ще се променят моделите на финансиране и потребителското поведение.

В рамките на националната си инициатива през 2026 г. Imoti.net ще организира поредица бизнес форуми и други градове в страната. През юни ще се проведе и единствената национална класация за най-добрите брокери и агенции в сферата на недвижимите имоти – Real Estate Awards.

Повече информация за предстоящия бизнес форум на Imoti.net в София, за целогодишния проект Real Estate Business Forums & Awards, както и за регистрация за безплатно присъствие, посетете Investor Media PRO.

Основен партньор на проекта е Fibank, a партньор е BULGARIAN PROPERTIES.

С подкрепата на: Девин, хипермаркети HIT Max, shop.gladen.bg, White Bite Catering, MANCHINI, Angel’s Estate.

Институционални партньори са Българо-испанската търговска камара и Камара на строителите в България.

Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, Money.bg, Stolica.bg, Dir.bg, Списание Daibau, stroitelbg.bg.