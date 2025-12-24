"Куин" извадиха от архива 50-годишна неизвестна коледна песен

"Куин" извадиха от архивите "изгубена" коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи БТА.

Парчето с името Not for Sale (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни. Оттогава то е събирало прах в архивите на "Куин", отбелязва Far Out Magazine. Сега песента най-накрая ще бъде официално пусната при преиздаването на Queen II през 2026 г., но преди това прозвуча за пръв път тази вечер по британската радиостанция Planet Rock.

В изявление Брайън Мей каза, че "хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група "Смайл" (предшественик на "Куин", в която свирят Мей и Роджър Тейлър - б.ред.) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия".

Queen II е вторият студиен албум на "Куин", издаден три години след като Фреди Меркюри се присъединява към Тейлър и Мей. Успехът все още предстои - той ще дойде в края на същата година с третия им албум Sheer Heart Attack.

"Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година", добавя китаристът на "Куин".

Освен че почитателите чуха Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото включи в програмата си и селекция на любимите празнични песни на Брайън Мей, изпълнени от групите "Слейд", Чък Бери, "Бед нюз" и The Crystals. /Сега