Професия флорист: Непрекъснато променяща се, но непризната у нас

В общата представа флористът е човек, който отглежда и продава цветя.

"Във времето професията се променя и все повече навлиза в сферата на изкуството. Днес съвременният флорист е своеобразен практик-художник", каза флористът Святослав Събчев в рубриката "Професионалистите" на Bulgaria ON AIR.

"Учим композиция, цветови схеми, баланс на материалите, изучаваме материалите. Съвременният флорист не просто събира цветя, той изучава подходящите цветя", каза Събчев.

По думите му, ако за един букет се полагат необходимите грижи - да се сменя водата, да се подрязва редовно, помага неговата трайност.

Събчев коментира, че България е от малкото държави, в които професията е непризната.

"Имаме курсове, професионалисти, но те не могат да официализират предаденото като знание. В света на флористиката, ако погледнем от бизнес гледна точка, е същото като във всяка една сфера - цветя пристигат от цял свят. В момента имаме български цветя, но розата е от Еквадор, имаме от Италия цветя, Холандия", посочи той.

Вижте целия разговор във видеото